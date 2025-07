Matteo Jorgenson contro Pogacar: “Ci aveva dato degli antisportivi, oggi lo abbiamo atteso. Vogliamo vincere in modo onesto”

Giornata sfortunata per Tadej Pogacar oggi in quel di Tolosa: nell’undicesima tappa del Tour de France 2025 lo sloveno della UAE Team Emirates XRG è finito a terra nei chilometri finali ed è stato costretto ad inseguire il gruppo per non perdere secondi.

Per sua fortuna, il drappello con tutti i big ha deciso con sportività di non mettersi a tirare, preferendo attendere il campione in carica della Grande Boucle, con un atto di sportività.

A sottolinearlo è uno dei capitani della Visma | Lease a Bike Matteo Jorgenson: “Abbiamo presso assieme la decisione di aspettare. È stata una decisione nel segno della sportività”.

Lo statunitense subito dopo punta il dito contro lo sloveno: “Dopo molti commenti nei giorni scorsi riguardo presunti nostri atteggiamenti non sportivi che non avevo mai visto da parte sua, penso che ora può stare tranquillo che vogliamo batterlo in modo onesto e sportivo”.