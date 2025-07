Dove vedere in tv Bellucci-Gaston oggi, ATP Toronto 2025: orario, programma, streaming

Inizia da una sfida non priva di insidie la stagione sul cemento americano di Mattia Bellucci. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Montreal, primo dei due Masters 1000 in preparazione all’Open degli Stati Uniti, il giocatore italiano affronta il francese Hugo Gaston, numero 126 del ranking ATP.

Il tennista lombardo rientra in campo dopo il buon torneo disputato a Wimbledon, avventura conclusa con l’eliminazione al terzo turno con la sconfitta contro il britannico Cameron Norrie. I due contendenti si trovano faccia a faccia per la prima volta in carriera. Bellucci punta a ritrovare gli automatismi che ad inizio stagione lo hanno portato a raggiungere il miglior risultato con la semifinale nel torneo ATP di Rotterdam.

L’incontro odierno sarà il secondo match in programma sul Motorola razr Grandstand Court a partire dalle ore 17:00. Il vincitore dell’incontro guadagna la qualificazione per il secondo turno contro il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 6 del tabellone canadese.

Di seguito il calendario completo, il programma completo, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Bellucci-Gaston, primo turno del torneo ATP di Toronto. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

CALENDARIO ATP TORONTO

Lunedì 28 Luglio – Motorola razr Grandstand Court

Dalle ore 17.00

Mackenzie McDonald (Stati Uniti) – David Goffin (Belgio)

A seguire

Mattia Bellucci (Italia) – Hugo Gaston(Francia)

Aseguire

Marcos Giron (Stati Uniti) – Adrian Mannarino (Francia, Q)

Non prima delle 23:00

Borna Coric (Croazia) –Matteo Gigante (Italia, WC)

A seguire

Fabian Marozsan (Ungheria)- Hugo Dellien (Bolivia)

PROGRAMMA ATP TORONTO 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis TV.

Diretta testuale: non prevista