Luciano Darderi danza sotto la pioggia! A Umag vince il secondo torneo consecutivo e si infortuna dopo l’esultanza!

Ad una settimana dal successo di Bastad, in Svezia, Luciano Darderi concede il bis e si regala il terzo titolo in stagione, il quarto in carriera: in una finale ritardata e brevemente interrotta per due volte dalla pioggia, l’azzurro si impone nei Croatia Open 2025 di tennis, disputati ad Umago, sulla terra battuta outdoor. Il numero 2 del seeding supera nell’atto conclusivo del torneo di categoria ATP 250 lo spagnolo Carlos Taberner, sconfitto con un duplice 6-3 in un’ora e venti minuti di gioco, ma poi si infortuna dopo la conclusione del match.

Nel primo set i servizi dominano a lungo, poi nel sesto gioco Darderi è bravo a concretizzare l’unica palla break di tutta la frazione: l’azzurro scappa sul 4-2, appena prima che la pioggia costringesse i giocatori ad un primo breve stop. Alla ripresa Darderi concede appena un punto nei due seguenti turni in battuta ed incamera la frazione sul 6-3 in 40′.

Nella seconda frazione arriva un altro breve stop per pioggia al termine del terzo gioco, poi diventa il quinto game quello propizio per l’allungo decisivo dell’azzurro, che fugge verso la vittoria togliendo la battuta all’iberico a trenta. Per due volte l’azzurro conferma lo strappo, e così lo spagnolo è costretto a servire per restare nel set sul 3-5, ma nel nono game Darderi si porta sul 15-40 in risposta ed al secondo championship point centra la vittoria con lo score di 6-3 in 40 minuti.

Dopo il trionfo, però, arrivano le preoccupazioni: Darderi si tuffa per festeggiare e si rialza zoppicando vistosamente con la caviglia sinistra, alla quale però pareva lamentare problemi già negli ultimi scambi, e deve quindi rivolgersi al fisioterapista.

Tornando al tennis giocato, le statistiche confermano il predominio dell’azzurro che mette a segno 19 colpi vincenti contro i 7 dello spagnolo, contenendo, inoltre il numero dei gratuiti, 6-10: nel complesso sono 57 i punti vinti contro i 38 dell’avversario, ma soprattutto Darderi non concede alcuna palla break, sfruttandone invece 3 delle 5 avute a disposizione.