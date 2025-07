LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: fuga, volata o battaglia tra i big? Frazione imprevedibile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Tour de France 2025. 201.5 km da Bayeux e Vire Normandie con un percorso con pochissima pianura che strizza l’occhio agli uomini da classiche. Frazione dunque imprevedibile che potrà risolversi tanto con una fuga quanto con un faccia a faccia tra i big. Ben 6 i GPM in programma, l’ultimo dei quali a poche centinaia di metri dall’arrivo.

Pronti via e dopo 22,2 km i corridori transiteranno allo sprint intermedio di Villers-Bocage. I continui saliscendi faranno da trampolino di lancio per la fuga di giornata, che potrebbe comporsi lungo il primo GPM, ovvero Côte du Mont Pincon (5.6 km al 3,7%). La seconda asperità segnalata sarà Côte de la Ranconniere, ascesa di 2.2 km che offrirà una pendenza media del 7,9% e punte del 14%. Dallo scollinamento spazio ad un lungo tratto di circa 70 km con ben poca pianura che porterà nella seconda metà del percorso. In rapida successione Côte de Mortain Cote 314 (1.6 km al 9,5%) e Côte de Juvigny-le-Tertre (2.2 km al 7,3%) con scollinamento a 47 km dall’arrivo. Penultimo GPM Côte de Saint-Michel-de-Montjoie (3.7 km al 4,5% e punte all’11,2%) con il gruppo che transiterà poco dopo una prima volta sulla linea del traguardo. A poco meno di 6 km dall’arrivo l’ultima salita, ovvero Côte de Vaudry (1.2 km al 7,2%), perfetto trampolino di lancio verrso la vittoria di tappa.

Profilo dunque da classica e spettacolo assicurato con l’attesa sfida tra la maglia gialla Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e l’ex leader Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceunink). Proverà a riscattarsi dopo l’opaca cronometro Jonas Vingegaard, capace di adattarsi su questi terreni al pari dei compagni di squadra del Team Visma-Lease a Bike Wout van Aert, Matteo Jorgenson e Tiesj Benoot. Rinfrancato invece dal successo nella prova contro il tempo Remco Evenpoel (Soudal Quick Step) dovrà dimostrare di poter reggere il ritmo degli avversari anche su queste brevi ed esplosive salite. Attenzione infine agli attaccanti Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team), Ben Healy (EF Education-EasyPost) e Quinn Simmons (Lidl-Trek).

La sesta tappa del Tour de France 2025 inizierà alle 12.45.