LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: arrivano i Pirenei! Scontro frontale tra Pogacar e Vingegaard

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della dodicesima tappa del Tour de France 2025. È arrivato il momento dello scontro frontale. Inizia la battaglia, senza esclusione di colpi, per aggiudicarsi il successo finale. Si corre la frazione che porta i corridori da Auch ad Hautacam per un totale di 180,6 chilometri, la prima di tre tappe che si svolgeranno sui Pirenei. Risulta realistico ipotizzare che tra qualche giorno la classifica possa assumere una conformazione molto più definita.

La tappa di ieri è stata vinta dal norvegese Jonas Abrahamsen della Uno-X Mobility davanti allo svizzero Mauro Schmid della Team Jayco AlUla. Terzo, a sette secondi, si è classificato l’olandese Mathieu van der Poel della Alpecin – Deceuninck. L’irlandese Ben Healy della EF Education – EasyPost conserva la maglia gialla con 29’’ di vantaggio su Tadej Pogacar e 1’29’’ sul belga Remco Evenepoel.

Il tracciato nella prima parte propone la Côte de Labatmale, quarta categoria di 1,3 chilometri al 6,3% di pendenza media. La corsa sembra destinata ad incendiarsi a poco più di quarantacinque chilometri dal traguardo quando si affrontano il Col du Soulor, prima categoria di 11,8 chilometri al 7,3% di pendenza media, e il Col des Bordères, seconda categoria di 3,1 chilometri al 7,7% di pendenza media. Nel finale si sale verso i 1520 metri del mitico di arrivo di Hautacam, hors catégorie di 13,5 chilometri al 7,8% di pendenza media. L’ultimo a vincere su questo prestigioso traguardo è stato Jonas Vingegaard.

Sembra tutto pronto, dopo le schermaglie della prima fase di corsa, per lo scontro titanico tra Tadej Pogacar della UAE Team Emirates-XRG e Jonas Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike. La percezione emersa dalle prime undici tappe è stata quella di un corridore sloveno che sembra partire in vantaggio rispetto allo storico rivale. Fino ad ora il terreno dello scontro ha sempre sorriso al vincitore dello scorso anno, strappi e salite brevi rappresentano il terreno ideale su cui riesce a fare la differenza. Bisognerà però valutare come potranno, eventualmente, variare i rapporti di forza su salite più lunghe ed impegnative. La caduta rimediata a pochi chilometri dal traguardo della Toulouse-Toulouse potrebbe finire per penalizzare il detentore del titolo iridato nel primo duello ad alta quota.

Si preannuncia una giornata da fuochi d’artificio, vedremo alla fine chi indosserà la magia gialla e in che modo si modificheranno i rapporti di forza in graduatoria. La dodicesima tappa partirà alle ore 13:25 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale. Segui con noi la prima frazione pirenaica del Tour de France 2025 per non perderti nemmeno un aggiornamento. Buon divertimento!