Tour de France 2025: Abrahamsen vince a Tolosa, brivido e caduta per Tadej Pogacar

Tappa perfetta per le fughe la dodicesima con partenza ed arrivo in quel di Tolosa. Il vincitore di giornata è a sorpresa Jonas Abrahamsen: il norvegese trova la vittoria più importante della carriera al Tour de France, dopo aver dato spettacolo nella passata edizione. Resta in Maglia Gialla Ben Healy (EF Education – EasyPost).

Tre uomini all’attacco pronti-via: Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), Davide Ballerini (XDS Astana Team) e Jonas Abrahamsen (Uno X Mobility). Tre grandi pedalatori che sono riusciti ad evitare l’inseguimento del gruppo, nonostante i tanti scatti arrivati nel plotone principale e proseguiti per almeno cinquanta chilometri. Successivamente a loro sono riusciti ad aggiungersi Fred Wright (Bahrain – Victorious) e Mathieu Burgaudeau (Team Total Energies).

Al contrattacco sono partiti Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike) e Mathieu Van der Poel (Alpecin – Deceuninck), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Arnaud De Lie (Lotto), Axel Laurance (INEOS Grenardiers). Questo drappello è sempre stato vicinissimo a rientrare, senza però riuscirci definitivamente.

Il tutto si è deciso negli ultimi strappi: Schmid e Abrahamsen sono riusciti a guadagnare una trentina di secondi su tutti i rivali, da dietro è partito all’inseguimento disperato van der Poel che non è riuscito a raggiungere la coppia, lanciata in volata. Sprint lunghissimo che ha visto Abrahamsen trionfare davanti al campione svizzero. In casa Italia decima piazza per Ballerini.

Nel gruppo dei migliori Jonas Vingegaard ha provato un allungo in cima all’ultimo strappo, con Tadej Pogacar a ruota. Nella successiva discesa il campione del mondo è caduto, risalendo in bicicletta e tornando nel drappello dei rivali che lo hanno atteso sul finale.