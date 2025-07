LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: sarà Italia-USA nel fioretto femminile? In gara anche gli sciabolatori

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali di scherma 2025. Proseguono le gare in quel di Tbilisi, prosegue l’avventura della nazionale italiana, che, dopo il fantastico oro nel fioretto maschile a squadre di sabato, non ha ottenuto podi nella giornata di ieri. Attualmente figuriamo al quarto posto nel computo delle medaglie, un oro e tre bronzi conquistati.

Il programma odierno prevede le gare di qualificazione e le fasi finali delle prove a squadre del fioretto femminile e sciabola maschile, specialità in cui gli schermidori del Bel Paese hanno da sempre regalato grandi gioie e soddisfazioni.

Si parte con gli ottavi della sciabola maschile a squadre. Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri gli atleti a disposizione del CT Andrea Terenzio per la sfida con la Germania. L’Italia si presenta all’assalto come quinta forza del ranking e dopo aver liquidato la Thailandia nei trentaduesimi di finale (45-29). La veste di outsider è quella che meglio ci si addice, data la presenza di Francia, Ungheria (campione in carica) e del quartetto olimpionico della Corea del Sud. Se dovessimo prevalere nell’incontro con i teutonici affronteremo ai quarti di finale una tra Stati Uniti e Polonia.

Grandi aspettative per le azzurre del fioretto femminile a squadre, le cui fasi finali prenderanno il via al termine degli ottavi della sciabola. L’Italia si presenta con il titolo di campionessa in carica, in virtù del 45-39 rifilato alla Francia nell’edizione di Milano del 2023, e di argento olimpico alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella finale degli ultimi Giochi, le nostre ragazze si arresero soltanto agli Stati Uniti per 45-39 dopo un’emozionante battaglia. Oggi il duello potrebbe riproporsi nell’atto conclusivo, a patto che Martina Favaretto, Anna Cristino, Alice Volpi e la veterana Arianna Errigo non incappino in spiacevoli stop. Ottavi di finale fissati alle 7:45 contro la Romania, possibile avversaria ai quarti una tra Ucraina e Russia.

a partire dalle ore 7:00.