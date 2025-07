Scherma, le sciabolatrici azzurre lontane dal podio. Battiston si ferma agli ottavi

Si ferma all’ultima maledetta stoccata dell’ottavo di finale di Michela Battiston il cammino delle sciabolatrici azzurre ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Tbilisi. La friulana è stata l’unica delle italiane a spingersi tra le migliori sedici, ma è stata sconfitta per 15-14 dalla francese Sara Balzer al termine di un assalto tiratissimo, che ha visto prima la rimonta della francese e poi quella di Michela che si è trovata avanti anche 14-13. Purtroppo le ultime due stoccate sono state in favore della transalpina, che avanza così ai quarti.

Eliminazione ai sedicesimi di finale, invece, per Mariella Viale ed Eloisa Passaro. La giovane campana è stata sconfitta dalla bulgara Yoana Ilieva, numero quattro del tabellone, con il punteggio di 15-12; mentre la veneta è stata battuta dalla kazaka Anastassiya Gulik sempre con il medesimo punteggio di 15-12.

Non solo Battiston, ma Balzer ha battuto ai trentaduesimi anche Chiara Mormile. La transalpina si è imposta per 15-11 al termine di un assalto che l’ha vista sempre al comando.

Le sciabolatrici torneranno in pedana nella giornata di martedì per la prova a squadre con i primi assalti verso gli ottavi di finale. Mercoledì il quartetto azzurro poi cercherà di provare a spingersi verso quel podio raggiunto agli Europei. Servirà comunque una prestazione eccezionale.