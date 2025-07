LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: Marquez favorito, Bezzecchi cerca l’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato del Sachsenring ci attende una gara di estrema rilevanza per l’intero campionato. Marc Marquez, dominatore assoluto della classifica generale, è pronto per gareggiare su una delle sue piste preferite, sulla quale ha già vinto 11 volte in carriera. La conferma? Il successo di ieri nella Sprint Race.

In poche parole, un ulteriore successo potrebbe sancire la sua fuga verso il titolo che, nel caso, sarebbe il numero nove a livello complessivo ed il settimo nella sola classe regina. Dopo il warm-up delle ore 09.40 tutta la concentrazione si sposterà verso la gara che vedrà lo spegnimento dei semafori, come sempre, alle ore 15.00. Cosa dovremo aspettarci dalla gara sulla tortuosa pista teutonica? Innanzitutto pensiamo alle previsioni del meteo. Come visto ieri la pioggia è la grande protagonista del weekend e, anche nel caso odierno, le precipitazioni non sono affatto escluse, rendendo il Gran Premio di Germania ancor più imprevedibile.

Dalla pole position scatterà il solito Marc Marquez che ieri nelle qualifiche sotto la pioggia ha stampato un ottimo 1:27.811 con 151 millesimi di margine su Johann Zarco, quindi terzo Marco Bezzecchi a 421. Quarta posizione per Franco Morbidelli a 839 millesimi, quinta per Pedro Acosta a 968, quindi sesta per Alex Marquez a 1.431. Settimo posto per Fabio Quartararo a 1.439, ottavo Fabio Di Giannantonio a 1.516, quindi nono Jack Miller a 1.660, con Brad Binder decimo a 1.694 davanti a un deludente Pecco Bagnaia solamente 11° a 1.942.

Il Gran Premio di Germania scatterà alle ore 14.00, mentre alle 9.40 si disputerà il warm-up.