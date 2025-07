LIVE Italia-USA, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: la rivincita della finale olimpica vale la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale della Volley Nations League femminile 2025, in programma a Lodz (Polonia) tra Italia e Usa. A meno di un anno dallo storico trionfo olimpico a Parigi, la Nazionale italiana femminile di volley si prepara a ritrovare sulla propria strada gli Stati Uniti. Mercoledì 23 luglio, alle ore 16:30, all’Atlas Arena di Łódź (Polonia), l’Italia esordirà nei quarti di finale della Final Eight di Volleyball Nations League 2025, in una partita carica di significati.

Il pensiero corre subito a quella magica notte parigina in cui le Azzurre di Julio Velasco conquistarono l’oro olimpico superando le americane con un netto 3-0. Un anno dopo, le due formazioni tornano a sfidarsi in un remake attesissimo. Anche nel primo match della VNL 2025 l’Italia ha dominato, ancora una volta per 3-0, ma quella statunitense era una squadra largamente sperimentale: oggi il copione potrebbe essere diverso. Il CT Erik Sullivan ha infatti inserito per le Finals atlete chiave: la palleggiatrice Jordyn Poulter, la centrale Dana Rettke e la schiacciatrice Avery Skinner. Il gruppo a stelle e strisce, giovane ma rodato, sarà rinforzato anche dal rientro di Khalia Lanier, al debutto stagionale proprio a Łódź.

L’Italia, dal canto suo, arriva con un percorso immacolato: 26 vittorie consecutive tra partite ufficiali e amichevoli, una striscia iniziata l’1 giugno 2024, che comprende anche l’oro olimpico e il cammino perfetto nella VNL 2025 (12 successi su 12). Le azzurre hanno chiuso la fase intercontinentale al primo posto, davanti a Brasile, Giappone e Polonia. Velasco ha confermato il gruppo che ha brillato ad Apeldoorn: in regia Orro e Cambi, al centro Danesi, Fahr, Gray e Nwakalor. In banda la solidità di Sylla e Degradi, l’energia di Nervini e Giovannini, la sicurezza in seconda linea di De Gennaro e Fersino, e in attacco le due fuoriclasse: Paola Egonu ed Ekaterina Antropova.

Chi passerà il turno tra Italia e USA se la vedrà in semifinale con la vincente del match tra Polonia e Cina. Dall’altra parte del tabellone, invece, i quarti Brasile-Germania e Giappone-Turchia completano il quadro di una Final Eight spettacolare. Gli Stati Uniti si presentano con una rosa competitiva. In regia Jordyn Poulter (ex Chieri, Busto e Novara, ora al LOVB Salt Lake) e Saige Ka’aha’aina-Torres, compagna dell’ex opposto Maurice Torres. Come opposto unica di ruolo figura Stephanie Samedy (Hisamitsu Springs, Giappone), ma non è detto che venga schierata titolare, data la versatilità delle bande.

In banda: Avery Skinner (ex Chieri, ora a Scandicci), Khalia Lanier (ex Conegliano, prossima alla Vero Volley Milano), Madisen Skinner, Logan Eggleston, Sarah Franklin (futura giocatrice di Scandicci) e Roni Jones-Perry. Al centro: Dana Rettke (Eczacibasi), Amber Igiede (LOVB Houston, ex Roma), Brionne Butler (Astemo Rivale Ibaraki) e Tia Jimerson (LOVB Atlanta, ex Dresda). Liberi: Morgan Hentz (Athletes Unlimited) e Lexi Rodriguez (Alabama State University). Una sfida che promette scintille, tra una Italia in stato di grazia e una USA in cerca di riscatto. Lo spettacolo è garantito.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del quarto di finale della Volley Nations League femminile 2025, in programma a Lodz (Polonia) tra Italia e Usa, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 16,30!