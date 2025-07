LIVE Italia-Israele, Europei lacrosse 2025 in DIRETTA: azzurri per la storia nella finale continentale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Israele, finale degli Europei di lacrosse 2025. Quest’oggi l’Italia proverà a scrivere una nuova pagina della storia del lacrosse europeo e dello sport della nostra nazione: il Bel Paese sfiderà Israele nella finale degli Europei di field 2025 in scena a Wroclaw (Polonia).

Fino ad ora la nazionale italiana è stata protagonista di una marcia trionfale. Gli azzurri hanno chiuso da imbattuti il girone D, in cui hanno affrontato avversarie insidiose come Grecia (14-8), Danimarca (15-4), Francia (15-9) e Slovacchia (19-6). Nei quarti di finale gli italiani hanno sconfitto la Cechia 18-9 conquistando l’accesso alla semifinale ed il pass per i Mondiali. Nel penultimo atto del torneo continentale la formazione tricolore ha superato l’Irlanda 10-8 in un incontro equilibratissimo deciso da un break piazzato nel terzo quarto.

Se l’Italia è la novità del panorama europeo, non si può dire lo stesso di Israele che è una certezza del lacrosse del vecchio continente. In semifinale Israele è stata autrice di una grande sorpresa: la formazione israeliana ha sconfitto 8-6 l’Inghilterra, detentrice del titolo, diventando la favorita numero uno per la conquista del titolo.

L’appuntamento con la storia è fissato per le 18.00, orario d’inizio della finale degli Europei 2025 di lacrosse specialità field. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Israele con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento