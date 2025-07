L’Italia ha fatto sognare agli Europei di lacrosse: Israele vince di misura in una finale al cardiopalma

L’Italia ha sognato la grande impresa agli Europei 2025 di lacrosse maschile, dove era approdata in finale per la prima volta nella storia. In uno sport dove il Bel Paese era una sparuta comparsa fino a qualche anno fa, gli azzurri hanno lottato alla pari contro Israele nell’atto conclusivo andato in scena sui prati di Breslavia (Polonia) e hanno provato a conquistare il titolo continentale, cercando di battere una delle potenze di riferimento in questa disciplina a livello mondiale, alla sua prima apoteosi europea (spezzato il dominio dell’Inghilterra, battuta in semifinale).

I nostri portacolori hanno lottato alla pari per l’intera durata dell’incontro, cedendo in volata con il punteggio di 9-8. La medaglia d’argento conquistata dalla compagine tricolore ha un peso specifico enorme e rappresenta la base di partenza per un futuro che si spera essere radioso. Il secondo gradino del podio nella rassegna continentale nella specialità field (dunque non il sixes che vedremo alle Olimpiadi di Los Angeles 2028) è un buon trampolino verso i Mondiali 2027 e deve infondere fiducia per il cammino di qualificazione ai Giochi.

LA CRONACA DI ITALIA-ISRAELE, FINALE EUROPEI LACROSSE 2025

Israele si è reso protagonista di un forcing a tutto campo nei primi sette minuti di gioco ed è riuscito a issarsi sul 3-0 con le marcature di Sascha Gannon, Matthew Balter e Hayden Fruhling. Matteo Giovanni Corsi ha sbloccato il punteggio in casa Italia dopo 8’38”, ma sul finire del primo quarto Jack Monfort ha ristabilito le distanze per il 4-1 al termine della frazione.

Gli azzurri sono stati bravissimi a reagire nel secondo tempo, mettendo in difficoltà gli avversari con un eccellente gioco offensivo e alzando la barricate in difesa. Tra il 16′ e il 26′ la nostra Nazionale ha recuperato lo svantaggio con le segnature di Brian Christopher Piatelli, Corsi e John Camillo Piattelli per il 4-4 all’intervallo lungo.

L’Italia appare tecnicamente inferiore, ma con grande carattere riesce a rimanere in scia e Corsi replica alla doppietta di Hayden Fruhling. Si entra nell’ultimo quarto d’ora di gioco con Israele in vantaggio di 6-5, gli azzurri provano a giocarsela ma purtroppo Ryan Cochen trova la rete in avvio di parziale e arriva così un break pesante (7-5). I nostri portacolori si trovano costretti a inseguire da lontano ancora una volta, ma un caparbio Corsi dimezza di forza lo svantaggio.

Serve una magia alla nostra Nazionale per mettere ancora più paura agli avversari, botta e risposta tra Beau Chetner e John Camillo Piatelli (8-7). Gli azzurri non demordono, ci credono fermante, ma a 80 secondi dal termine arriva la stoccata di Sascha Gannon che chiude i conti (arriverà a tredici secondi dal termine il gol di Luca Lietti) e spegne i sogni di gloria di una Nazionale semplicemente emozionante e che ha dimostrato di poter giocare ai vertici internazionali in questo sport.