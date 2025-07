Dove vedere in tv Italia-Israele, Finale Europei lacrosse 2025: orario, programma, streaming

Appuntamento con la storia fissato sabato 19 luglio alle ore 18.00 per la Nazionale italiana maschile di lacrosse, che sfiderà Israele nella finale dei Campionati Europei 2025 a Wroclaw (in Polonia). Gli Azzurri, già certi della qualificazione ai Mondiali del 2027 in Giappone, stanno vivendo un sogno dopo aver battuto nella fase a eliminazione diretta la Cechia ai quarti e l’Irlanda in semifinale.

Un risultato inedito e per certi versi insperato per l’Italia, che proverà a conquistare a questo punto un clamoroso titolo continentale nella specialità field (quindi non il sixes che sarà protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). Vedremo se la crescita di questa squadra verrà confermata nei prossimi anni, quando il lacrosse farà il suo debutto anche ai Giochi Olimpici.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Israele, Finale degli Europei 2025 di lacrosse. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento World Lacrosse TV e sarà disponibile anche in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-ISRAELE, FINALE EUROPEI LACROSSE 2025

Sabato 19 luglio

Ore 18.00 Italia vs Israele

PROGRAMMA ITALIA-ISRAELE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: World Lacrosse TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.