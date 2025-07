LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Henderson, 3ª Paladin. Batosta per Lotte Kopecky

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.36 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della seconda frazione del Giro d’Italia femminile 2025. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata.

14.34 In questa tappa Kopecky ha perso 1′ 42″ dal gruppo con Elisa Longo Borghini e tutte le migliori. La belga ora occupa la ventiquattresima posizione nella classifica generale con un ritardo di 2′ 09″ dalla maglia rosa di Anna Henderson.

14.32 È il primo successo nel World Tour per Anna Henderson. Una giornata indimenticabile per la britannica.

14.31 Questa la classifica generale aggiornata:

1 HENDERSON Anna LTK 2:42:03

2 REUSSER Marlen MOV 0:15

3 LONGO BORGHINI Elisa UAD 0:31

4 VAN DER BREGGEN Anna SDW 0:35

5 TRINCA COLONEL Monica LIV 0:56

6 VAN ANROOIJ Shirin LTK 0:56

7 AALERUD Katrine UXM 0:59

8 NIEDERMAIER Antonia CSZ 1:03

9 LABOUS Juliette TFS 1:06

10 MIERMONT Dilyxine CTC 1:10

14.29 È la settima vittoria in carriera per Anna Henderson. La vice campionessa olimpica a cronometro ha attaccato più volte quest’oggi riuscendo a portare via la fuga di giornata insieme a Dilyxine Miermont. Le due hanno raggiunto un vantaggio massimo di 3 minuti per poi gestire sulla salita finale.

14.27 Questa la top 10 della seconda tappa del Giro d’Italia femminile 2025:

1 HENDERSON Anna Lidl – Trek 2:24:30

2 MIERMONT Dilyxine CERATIZIT Pro Cycling Team 0:00

3 PALADIN Soraya CANYON//SRAM zondacrypto 0:26

4 CIABOCCO Eleonora Team Picnic PostNL 0:26

5 REUSSER Marlen Movistar Team 0:26

6 LONGO BORGHINI Elisa UAE Team ADQ 0:26

7 MOOLMAN Ashleigh AG Insurance – Soudal Team 0:26

8 LABOUS Juliette FDJ – SUEZ 0:26

9 KASTELIJN Yara Fenix-Deceuninck 0:26

10 VAN ANROOIJ Shirin Lidl – Trek 0:26

14.26 Il gruppo Kopecky arriva adesso con un ritardo di 2′ 06″ dalla testa ed un minuto e quaranta dal gruppo con le migliori

14.25 Maglia rosa per Anna Henderson!! Soraya Paladin vince la volata in gruppo per il terzo posto.

14.24 Vittoria per Anna Henderson!!

14.24 Scatta Henderson. Miermont perde qualche metro ma prova a resistere.

14.24 300 metri all’arrivo. Ancora nessuna ha lanciato la volata.

14.23 Henderson rimane a ruota quando mancano 500 metri. Chi lancerà la volata?

14.23 Henderson è ancora maglia rosa virtuale per 10 secondi. La britannica incrementerà con gli abbuoi sul traguardo

14.22 FLAMME ROUGE!! Miermont passa per prima sotto lo striscione dell’ultimo chilometro, Henderson a ruota.

14.22 Persico si volta verso Longo Borghini e poi rilancia. L’azzurra sembra a tutta

14.21 2 chilometri all’arrivo. Henderson e Miermont hanno 31″ di vantaggio.

14.20 Continua il grande lavoro di Silvia Persico per Elisa Longo Borghini. Non è da escludere un attacco della campionessa italiana per provare ad aggiudicarsi quantomeno la terza posizione.

14.19 3 chilometri all’arrivo. Le due fuggitive hanno un vantaggio di 33″

14.19 Continua a perdere il gruppetto di Marianne Vos e Lotte Kopecky!! La campionessa del mondo rischia di prendere una grande batosta quest’oggi.

14.18 Henderson è ancora maglia rosa virtuale per una ventina di secondi.

14.17 4 chilometri all’arrivo! Henderson e Miermont hanno 45″ di vantaggio sul gruppo maglia rosa e 1′ 28″ sul gruppetto Vos.

14.16 Grandissimo lavoro di Silvia Persico. L’italiana si sta spendendo per avvicinare le due di testa e per aumentare il vantaggio del gruppo maglia rosa su Lotte Kopecky

14.15 La pendenza è al momento al 6%. È l’ultimo tratto duro di questa salita.

14.14 Il gruppetto con Vos e Kopecky ha 27″ di ritardo dal gruppo maglia rosa dove tira la UAE Team ADQ di Elisa Longo Borghini.

14.13 5 chilometri all’arrivo!

14.13 Qualora dovesse arrivare la fuga attenzione anche agli abbuoni sul traguardo finale! La vincitrice otterrà 10″ nella generale, 6″ per la seconda e 4″ per la terza.

14.12 Henderson è ancora maglia rosa virtuale: la britannica alla partenza aveva 27″ di ritardo da Reusser ma ne ha già recuperati 6 con gli abbuoni dello sprint intermedio.

14.11 Lotte Kopecky è nel gruppetto Marianne Vos

14.10 Henderson e Miermont hanno un vantaggio di 1′ 01″ sul gruppo maglia rosa ed 1′ 27″ sul gruppetto Marianne Vos.

14.10 In testa al gruppo si mette Silvia Persico (UAE Team ADQ).

14.09 Inizia a piovere quando mancano 8 chilometri all’arrivo.

14.08 Nessuna si prende l’onere di tirare il gruppo che sale regolare. Questa fase della corsa può fare il gioco di Kopecky e Vos

14.07 Lotte Kopceky NON è nel gruppo maglia rosa. La belga ha una ventina di secondi di ritardo.

14.06 Longo Borghini risale e chiude in prima persona il buco.

14.06 Longo Borghini era un po’ indietro ma risponde

14.06 Scatto di Reusser!!

14.05 Non ci sono accordi in gruppo! Le atlete rallentano prima dell’attacco di Aalerud.

14.04 Non è chiaro se nel gruppo maglia rosa ci sia Lotte Kopecky. La campionessa del mondo sul tratto più duro ha perso qualcosa.

14.03 Il trenino della Team Visma | Lease a bike prova a riportare sotto Marianne Vos. L’olandese non è troppo distante può ancora sperare di rientrare nel tratto meno duro

14.03 10 chilometri all’arrivo!

14.02 Attacco di Henderson quando finisce il tratto più duro. Risponde Miermont

14.01 Accelerazione di Ashleigh Moolman

14.01 In difficoltà Wiebes che perde molto terreno.

14.00 Molto bene sia Reusser che Longo Borghini nel tratto al 16%.

14.00 Si crea un piccolo buco intorno alla quindicesima posizione. Kopecky è nella seconda parte.

13.59 Grande scrematura in gruppo con tutte le migliori nelle primissime posizioni.

13.59 Il gruppo è ora nel tratto di strada al 12%.

13.58 Rimonta posizione Reusser.

13.57 Gasparrini in testa al gruppo con Longo Borghini alla sua ruota

13.57 Miermont si alza sui pedali, la segue Henderson. Le due sono già sul tratto al 12%

13.56 Il gruppo prende la salita con un ritardo di 2′ 05″

13.54 Inizia ufficialmente la salita di Aprica.

13.53 Grande accelerazione in gruppo per prendere in testa la salita finale. I primi chilometri saranno i più duri di tutta l’ascesa con picchi anche in doppia cifra.

13.52 Cambio bici per Erica Magnaldi (UAE Team ADQ). Longo Borghini perde un altra compagna per questo finale di tappa.

13.52 Anna Henderson (Lidl Trek) e Dilyxine Miermont (Ceratizit Pro Cycling Team) hanno un vantaggio di 2′ 30″ quando manca un chilometro all’inizio della salita.

13.50 La salita di Aprica è lunga 12.9 chilometri con una pendenza media del 3.8%. Il tratto più duro di questa ascesa è il secondo chilometro che presenta una pendenza al 9.3%. Dal chilometro 2 all’arrivo la salita spianerà quasi del tutto eccezion fatta dall’ottavo al decimo chilometro con una pendenza al 4.7%

13.48 Ha iniziato a piovere ad Aprica.

13.47 Henderson e Miermont hanno un vantaggio di 2′ 55″ sul gruppo quando mancano circa cinque chilometri all’inizio della salita.

13.46 Il gruppo riprende Iurani Blanco

13.45 Questo il momento in cui Marianne Vos ha cambiato gli scarpini:

do not try this during your Sunday rides: Marianne Vos changes her shoes while pedalling non provateci durante la pedalata della domenica: @marianne_vos cambia scarpe senza fermarsi #GirodItaliaWomen #WonderfulWomen #WOW @visma_lab_women pic.twitter.com/TggrWnYXeq — Giro d’Italia Women (@girowomen) July 7, 2025

13.43 Mancano 20 chilometri all’arrivo!

13.41 Con i 6 secondi di abbuono conquistati allo sprint intermedio Anna Henderson si è riportata a 21″ in generale da Reusser.

13.40 Anna Henderson lancia la volata e vince lo sprint intermedio di Malonno. La britannica si assicura i 6 secondi d’abbuono.

13.39 Brutta caduta al centro del gruppo! Erica Magnaldi (UAE Team ADQ) viene stretta contro il guard rail e cade trascinando per terra due atlete.

13.38 Henderson e Miermont hanno 2′ 15″ di vantaggio su Blanco e 3′ 10″ sul gruppo maglia rosa. Non sappiamo se Asia Zontone è stata ripresa dal gruppo o se è ancora all’inseguimento della spagnola.

13.37 In testa al gruppo c’è la Team Visma | Lease a bike che lavora per una possibile vittoria di Marianne Vos.

13.35 La salita di Aprica non è durissima. Henderson potrebbe tenere bene sulla lunga ascesa finale e gestire l’ampio vantaggio sul gruppo per vincere la tappa e prendere la leadership nella classifica generale.

13.33 Cosa succederà ora in gruppo? Vedremo se la Movistar si muoverà per contenere il vantaggio di Anna Henderson. La britannica al momento sarebbe maglia rosa con oltre 2 minuti di vantaggio su Reusser, senza considerare gli abbuoni…

13.32 Manca sempre meno allo sprint intermedio di Malonno. Miermont lascerà ad Henderson la vittoria, ed i sei secondi d’abbuono, oppure ci sarà volata?

13.31 Il ritardo del gruppo sale a 2′ 51″.

13.29 Nessuno tira in gruppo con il distacco che continua a salire. Aumentano sempre di più le possibilità di Henderson e Miermont.

13.28 Le due fuggitive hanno un vantaggio di 1′ 35″ su Blanco e 2′ 20″ sul gruppo maglia rosa. Nel mezzo c’è Asia Zontone.

13.27 Questo il momento in cui Henderson e Miermont sono fuoriuscite dal gruppo:

Breakaway alert

2⃣ riders in front: Anna Henderson della @LidlTrek and Dilyxine Miermont della CERATIZIT Finalmente la fuga

2⃣ atlete all’attacco: Anna Henderson della Lidl-Trek e Dilyxine Miermont della @ceratizit_wnt #GirodItaliaWomen #WonderfulWomen #WOW pic.twitter.com/l8bJCNgbVC — Giro d’Italia Women (@girowomen) July 7, 2025

13.26 30 chilometri all’arrivo!

13.25 Attacco di Asia Zontone (Isolmant – Premac – Vittoria). L’italiana prova a riportarsi su Blanco per poi andare all’inseguimento delle due di testa

13.25 È Iurani Blanco l’atleta della Human Powered Health all’inseguimento delle due fuggitive

13.24 L’atleta della Ceratizit Pro Cycling Team in fuga non è Sarah Van Dam bensì la francese Dilyxine Miermont.

13.23 Accelerazione di un’atleta della Human Powered Health. Il gruppo la lascia andare.

13.22 In questo momento Anna Henderson è virtualmente in maglia rosa. La britannica è la vice campionessa olimpica a cronometro e in un percorso come quello odierno potrebbe tenere bene al rientro del gruppo.

13.20 Tra una decina di chilometri le atlete arriveranno allo sprint intermedio di Mallono che mette in palio 6, 4 e 2 secondi d’abbuono oltre a 12, 8, 6, 3 ed 1 punti per la maglia rossa.

13.18 Anna Henderson può provare a far saltare il banco in classifica generale. Alla partenza di questa tappa la britannica era sesta con 27″ da Reusser.

13.18 Henderson e Van Dam hanno un vantaggio di un minuto sul gruppo che in questo momento sta rifiatando.

13.17 Completato il cambio scarpe di Vos che ha dimostrato tutta la propria abilità in bici. L’olandese ha rischiato molto per i lacci che hanno rischiato di finire nei raggi della ruota.

13.17 Cambio scarpa per Marianne Vos che si leva lo scarpino prima di una rotonda, lo stringe tra i denti e poi lo consegna all’ammiraglia.

13.16 Il gruppo sembra aver lasciato andare le due fuggitive che ora hanno 25″ di vantaggio.

13.14 Anna Henderson (Lidl Trek) e Sarah Van Dam (Ceratizit Pro Cycling Team) riescono a guadagnare qualche secondo di vantaggio sul gruppo.

13.12 In precedenza Anna Van Der Breggen (Team SD Worx – Protime) è stata coinvolta in una caduta. L’olandese è rientrata in gruppo.

13.11 Il gruppo è molto allungato in questo momento a causa dei continui attacchi.

13.10 Wiebes si riporta nelle prime posizioni del gruppo dopo aver faticato nella prima salita di giornata.

13.09 Accelerazione di Anna Henderson (Lidl Trek). Il gruppo non lascia spazio alla britannica, sesta nella generale.

13.08 Terminata la discesa il gruppo si rialza. Le velociste potranno rientrare senza troppi problemi

13.07 Attendiamo il termine della discesa per poter capire il distacco del gruppetto di Lorena Wiebes dalla testa dalla corsa.

13.05 Terminata la salita di Bienno. Le atlete ora si getteranno in una discesa molto tecnica. Non a caso Reusser decide di mettersi in prima posizione per non prendersi rischi

13.05 Il lavoro della formazione di Elisa Longo Borghini sembra portare i frutti sperati: perdono qualche metro Lorena Wiebes e Chiara Consonni.

13.03 Si mette in testa la UAE Team ADQ che alza il ritmo per provare a mettere in difficoltà le velociste.

13.02 Visto il profilo della salita finale non è da escludere un arrivo in volata. In tal caso si preannuncia una battaglia tra Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) e Marianne Vos (Team Visma | Lease a bike). Attenzione anche a Lotte Kopecky: la campionessa del mondo potrebbe provare a vincere la tappa e conquistare la maglia rosa.

12.59 Iniziata la salita di Bienno. Andatura sostenuta in gruppo per evitare attacchi.

12.56 Tra un paio di chilometri inizierà la salita di Bienno (2.6 km al 5.3% di pendenza media). Questa ascesa non è classificata come GPM.

12.53 Il gruppo è ancora compatto nonostante tanti attacchi. Più si va avanti e meno chance ha la fuga di giornata di partire.

12.51 Mancano 60 chilometri all’arrivo.

12.48 Continuano gli attacchi in gruppo.

12.46 Si ritira Greta Marturano (UAE Team ADQ)

12.43 Riprese Bortoli e Zontone. Il gruppo maglia rosa torna a rappresentare la testa della corsa.

12.40 Il gruppo non lascia molto spazio alle due fuggitive che hanno un vantaggio di 15″.

12.38 Attacca Virginia Bortoli (Top Girls Fassa Bortolo). Risponde solamente Asia Zontone (Isolmant – Premac – Vittoria)

12.35 Questa la classifica generale dopo la cronometro di ieri:

1 Marlen Reusser (Movistar Team) 17:22

2 Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) +0:12

3 Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) +0:16

4 Anna Van Der Breggen (Team SD Worx – Protime) +0:20

5 Lieke Nooijen (Team Visma | Lease a bike) +0:24

6 Anna Henderson (Lidl – Trek) +0:27

7 Christina Schweinberger (Fenix – Deceuninck) +0:30

8 Alessia Vigilia (FDJ – Suez) +0:40

9 Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) +0:41

10 Shirin Van Anrooij (Lidl – Trek) +0:41

12.32 Il gruppo continua a viaggiare compatto senza attacchi.

12.29 La salita finale di Aprica è lunga 12.9 chilometri con una pendenza media del 3.8%. Il tratto più duro di questa ascesa è il secondo chilometro che presenta una pendenza al 9.3%. Dal chilometro 2 all’arrivo la salita spianerà quasi del tutto eccezion fatta dall’ottavo al decimo chilometro con una pendenza al 4.7%

12.26 Questa la formazione della EF Education-Oatly per il Giro d’Italia femminile 2025:

61 BERTON Nina

62 CADZOW Kim

63 EWERS Veronica

64 KINGMA Maya

65 KNAVEN Mirre*

66 ROY Sarah

67 VAN DER WOLF Babette*

12.23 Il gruppo è controllato dalla EF Education-Oatly. Quando sono trascorsi quasi 20 chilometri non ci sono ancora stati attacchi.

12.20 Questo il momento in cui la seconda frazione è iniziata ufficialmente:

Start your week with the #GirodItaliaWomen!

Don’t miss a single minute of the action ⤵️https://t.co/HNgkenTaVq Inizia la settimana in compagnia del #GirodItaliaWomen!

Non perderti neppure un minuto della corsa ⤵️https://t.co/nr4jHBFlFD#WonderfulWomen #WOW pic.twitter.com/IVXjYFLx5p — Giro d’Italia Women (@girowomen) July 7, 2025

12.17 Queste le prime immagini di questa seconda frazione:

12.14 Fino a questo momento non ci sono stati attacchi in gruppo.

12.12 Al momento il gruppo sta affrontando un tratto di discesa che porterà fino a Lovere. Da quel momento in poi inizierà un lungo falsopiano che condurrà fino all’ascesa di Aprica salvo eccezione per la salita di Bienno (2.6 km al 5.3%) posta a 50 chilometri dal traguardo

12.09 Vedremo se il gruppo lascerà andare qualche fuggitiva oppure se si andrà compatte per tutta la frazione. I pochi chilometri a disposizione non permettono di lasciare troppo spazio ad una possibile fuga se si vuole provare a vincere la tappa.

12.06 Dopo la cronometro di ieri quest’oggi va in scena la prima tappa in linea di quest’edizione del Giro d’Italia femminile. Le atlete si daranno battaglia per 92 chilometri che le porteranno da Clusone ad Aprica, teatro del primo arrivo in salita di questa Corsa Rosa.

12.03 Inizia ufficialmente la seconda tappa!! Terminati i 9 chilometri di trasferimento

12.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro d’Italia femminile 2025.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro d’Italia femminile 2025. Dopo la cronometro di ieri che ha inaugurato questa edizione della Corsa Rosa è il momento della prima tappa in linea: saranno 92 i chilometri della seconda frazione che condurrà il gruppo da Clusone ad Aprica.

Si partirà subito con una discesa, seguita da un lungo falsopiano che porterà ai piedi dello strappo di Biennio, salita non classificata come GPM. Dopo un altro breve tratto di contropendenza la strada salirà costantemente portando le atlete prima allo sprint intermedio di Malonno e poi all’ascesa di Aprica (12.9 km al 3.8%).

La favorita di questa tappa è Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) che potrebbe spuntarla in caso di volata ristretta. La prima avversaria dell’olandese è la connazionale Marianne Vos (Team Visma | Lease a bike). Attenzione anche alla campionessa del mondo Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) mentre proverà a limitare i danni Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ).

La partenza ufficiale della corsa è prevista per le 12.00 da Clusone dopo 9 chilometri di trasferimento. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della seconda frazione del Giro d’Italia femminile 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!