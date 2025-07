LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Lorena Wiebes prevale in volata a Trento! Henderson rimane in Rosa dopo una maxi caduta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.52 Amici di OA Sport, siamo giunti al momento dei saluti. L’appuntamento è a domani, con la Diretta Live testuale della quarta tappa del Giro d’Italia femminile 2025, Castello Tesino-Pianezze, la quale offrirà varie opportunità di fuga per le corridore di classifica. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.

14.50 Distacchi che rimangono pressoché gli stessi. La svizzera Marlene Reusser guadagna due importanti secondi nello sprint di Cles, portandosi a 13” dal primato.

14.48 LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2025 DOPO LA TERZA TAPPA:

1 HENDERSON Anna Lidl – Trek 5:41:10

2 REUSSER Marlen Movistar Team 0:13

3 LONGO BORGHINI Elisa UAE Team ADQ 0:31

4 VAN DER BREGGEN Anna Team SD Worx – Protime 0:35

5 TRINCA COLONEL Monica Liv AlUla Jayco 0:56

6 VAN ANROOIJ Shirin Lidl – Trek ,,

7 AALERUD Katrine Uno-X Mobility 0:59

8 NIEDERMAIER Antonia CANYON//SRAM zondacrypto 1:03

9 LABOUS Juliette FDJ – SUEZ 1:06

10 MIERMONT Dilyxine CERATIZIT Pro Cycling Team 1:10

14.45 Come detto in precedenza, una molteplice caduta è stata la protagonista degli ultimi km di gara. Nell’incidente sono state coinvolte corridore come Marianne Vos, Chiara Consonni e la Maglia Rosa Anna Henderson. Nonostante l’imprevisto, la britannica della Lidl – Trek non perde la leadership della classifica generale, data la neutralizzazione imposta dalla direzione gara a 5 km dalla fine, causa pioggia incessante.

14.38 LA TOP TEN DELLA FRAZIONE VEZZA D’OGLIO-TRENTO:

1 WIEBES Lorena Team SD Worx – Protime 2:59:07

2 NELSON Josie Team Picnic PostNL 0:00

3 KOPECKY Lotte Team SD Worx – Protime 0:00

4 LONGO BORGHINI Elisa UAE Team ADQ 0:00

5 VAN DER WOLF Babette EF Education-Oatly 0:00

6 SCHWEINBERGER Christina Fenix-Deceuninck 0:00

7 GUARISCHI Barbara Team SD Worx – Protime 0:00

8 GASPARRINI Eleonora Camilla UAE Team ADQ 0:00

9 VOS Marianne Team Visma | Lease a Bike 0:00

10 TRUYEN Marthe Fenix-Deceuninck 0:00

14.35 Lorena Wiebes (Team SD Worx Protime) vince la terza tappa del Giro d’Italia femminile, in virtù di un grande aiuto della compagna di squadra Lotte Kopecky. SD Worx che è stata anche fortunata nel non essere coinvolta nella caduta, caduta che ha portato fuori dai giochi per il successo varie corridore, come Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike) o Chiara Consonni (CANYON//SRAM zondacrypto).

14.33 LORENA WIEBES TAGLIA PER PRIMA IL TRAGUARDO DI TRENTO!!! Lotte Kopecky controlla la volata e lascia passare la sua capitana negli ultimi metri della corsa.

14.32 Intanto davanti Lorena Wiebes è pronta a conquistare la vittoria!

14.31 La caduta di una ciclista della Fenix Deceuninck ha provocato una reazione a catena, la quale ha coinvolto anche la maglia rosa Anna Henderson.

14.30 INCREDIBILE CADUTA!!! Una quindicina di atlete sono state coinvolte in una scivolata multipla!!!

14.30 2 km alla fine, la SD Worx di Wiebes si mette in testa.

14.29 Vedremo la variabile della pioggia quanto potrà condizionare il risultato finale.

14.28 Ora le corridore entrano nella sezione bagnata del percorso.

14.27 5 km al termine!

14.27 È aumentata l’intensità della pioggia in quel del traguardo di Trento.

14.26 Chiara Consonni è li nelle posizioni di testa.

14.25 Anche la Movistar di Marlene Reusser figura tra le squadre che fanno l’andatura.

14.23 Le squadre che trainano il gruppo si aprono a ventaglio. Ora è la UAE Team ADQ ad portarsi in testa, grazie alla risalita della torinese Elisa Longo Borghini.

14.21 10 km e verrà decretata la vincitrice della tappa Vezza d’Oglio-Trento.

14.20 50 km/h la velocità media attuale.

14.20 La gara di oggi è stata pressoché tranquilla, di conseguenza molte atlete potranno giocarsi la volata.

14.18 Il rettilineo del previsto sprint di Trento misura 350 metri.

14.15 Mancano 15 km alla conclusione, il plotone si sta avvicinando al traguardo di Trento. Tappa odierna che è stata caratterizzata da una sola fuga, quella di Nora Jencusova (BePink – Imatra – Bongioanni). La slovacca si è spinta sino a un vantaggio massimo di 1’40” sul gruppone, che ha recuperato Jencusova a 21 km dal termine.

14.12 A trainare il gruppo sono la Visma Lease a Bike e la Uno-X Mobility.

14.10 Non è facile trovare spazio in strada per le corridore, le quali devono stare attente a non incappare in possibili cadute.

14.08 20 km alla fine, plotone compatto, assisteremo molto probabilmente ad una volata finale.

14.07 Termina a 21 km dalla conclusione la lunga azione di fuga di Nora Jencusova (BePink – Imatra – Bongioanni). La slovacca è stata definitivamente raggiunta dal gruppo Maglia Rosa.

14.05 Oltre a Consonni e alle già citate Marianne Vos e Lorena Wiebes, occhio a Sara Fiorin, corritrice italiana della CERATIZIT Pro Cycling Team.

14.03 Chiara Consonni (CANYON// SRAM zondacrypto) ha vinto una tappa in tutte e tre le precedenti edizioni della Corsa Rosa. Quest’oggi, la lombarda potrà giocarsi le sue carte.

14.00 Continua a scendere una leggera pioggia sul traguardo finale di Trento.

13.59 Difatti, il plotone rallenta leggermente e concede qualche altro minuto di fuga alla slovacca.

13.57 La battistrada Nora Jencusova sta per essere rintuzzata. Tuttavia, l’azione di recupero del gruppo potrebbe essere stata troppo affrettata. Così facendo, potremmo assistere ad ulteriori attacchi da qui a breve.

13.55 Caduta nel gruppone per l’azzurra Silvia Zanardi (Human Powered Health).

13.54 Sembra aver esaurito le energie Nora Jencusova, il plotone è a 20” dalla slovacca.

13.53 30 km al termine della frazione, il gruppo sta aumentando notevolmente l’andatura.

13.52 Riassorbita la precedente inseguitrice Petra Zsanko (CERATIZIT Pro Cycling Team). Il plotone dista ora 46” dalla testa.

13.50 È Elena Cecchini, gregaria di Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime), la corritrice che sta facendo l’andatura nel gruppo.

13.49 Il plotone si sta avvicinando considerevolmente alla magiara Petra Zsanko.

13.47 Momento di stallo, il gruppo sta gestendo la fuga di Jencusova, la quale verrà probabilmente riagganciata dalle velociste fra qualche km.

13.45 Inizia a scendere qualche goccia sul traguardo di Trento. Componente della pioggia che va considerata in ottica volata finale.

13.43 Nora Jencusova attraversa il tratto di Mezzolombardo dove sei mesi fa perse la vita la giovane ciclista Sara Piffer, causa incidente durante una sessione di allenamento.

13.40 Abbiamo superato da poco le 2 ore di percorrenza della tappa.

13.38 40 km alla fine, siamo entrati nella parte pianeggiante del percorso odierno.

13.37 Gruppo che sta attraversando il comune di Mezzolombardo.

13.35 Continua l’azione di fuga di Nora Jencusova (BePink – Imatra – Bongioanni). 50” di vantaggio su Petra Zsanko (CERATIZIT Pro Cycling Team) e 1’42” sul plotone.

13.32 La favorita Lorena Wiebes è nel plotone. L’olandese dovrà ricucire il gap se vuole lottare per la vittoria.

13.29 Da qui alla fine della tappa non ci saranno sezioni in salita. A breve inizierà un tratto pianeggiante che si protrarrà sino al traguardo di Trento.

13.26 50 km alla conclusione, tra poco entreremo nel vivo della gara.

13.24 Una sola partecipazione prima di questa per Nora Jencusova. Nel 2024 la slovacca chiuse novantesima nella classifica generale.

13.21 Continua il settore in discesa, Jencusova non perde terreno, Zsanko rimane a 45”, plotone invece a 1’24”.

13.19 I risultati dello sprint intermedio di Cles:

1 JENČUŠOVÁ Nora 12 6″

2 ZSANKÓ Petra 8 4″

3 REUSSER Marlen 6 2″

4 LONGO BORGHINI Elisa 3

5 HENDERSON Anna 1

13.17 Scatti tra le donne di classifica per 2 secondi di abbuono del traguardo volante! A spuntarla è Marlene Reusser, la quale ha preceduto Elisa Longo Borghini e Anna Henderson.

13.15 La slovacca vince lo sprint intermedio ed amplia il vantaggio su Zsanko a 54”.

13.14 200 metri al traguardo volante di Cles.

13.13 Il punto della situazione a 60 km dal traguardo: la slovacca Nora Jencusova (BePink – Imatra – Bongioanni) comanda la corsa con 51” di vantaggio sull’ungherese Petra Zsanko (CERATIZIT Pro Cycling Team) e 1’32” sul plotone principale.

13.10 Jencusova che si avvicina al traguardo volante di Cles.

13.09 Segnaliamo il ritiro da parte di Kim Cadzow, australiana della EF Education-Oatly, e dell’italiana Emma Bernardi (Team Mendelspeck E-Work).

13.06 Petra Zsanko (CERATIZIT Pro Cycling Team) tenta il recupero su Jencusova. L’ungherese ha uno svantaggio di 40” dalla corritrice di testa, il plotone dista invece 1’24”.

13.04 La ventitreenne slovacca ha un ritardo di 16’02” nella classifica generale.

13.02 La tappa è congeniale ad un arrivo in volata, ma occhio agli strappi delle atlete di classifica.

13.00 70 km al traguardo finale di Trento, una corritrice in fuga.

12.59 Ha preso margine Jencusova, 34” di vantaggio sul plotone.

12.57 Nuovo attacco, a sfoderarlo stavolta è la slovacca Nora Jencusova (BePink – Imatra – Bongioanni).

12.55 Diverse atlete si sono staccate, tra queste la nostra Chiara Consonni (CANYON// SRAM zondacrypto), che dovrà sfruttare la sezione in discesa per rientrare nel gruppo.

12.52 Situazione che non si smuove, non ci sono segnali di fughe. Tra 15 km il traguardo volante di Cles fornirà preziosi punti in ottica Maglia Rossa.

12.49 Nel gruppo compatto c’è anche Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ). La campionessa in carica è giunta sesta al traguardo nella giornata di ieri ed occupa la terza posizione nella classifica della Maglia Rosa, riportando un ritardo di 31” da Anna Henderson. La frazione odierna non offre molte possibilità alla nativa di Ornavasso, che dovrà dire la sua nelle tappe successive.

12.46 80 km alla fine della tappa Vezza d’Oglio-Trento.

12.43 Plotone che sta attraversando il lungo tratto in discesa. Ci troviamo ora a Mezzana, piccolo comune in provincia di Trento.

12.41 Velocità media di gara che si aggira intorno ai 34,1 km/h.

12.39 Usoa Ostolaza sale in vetta alla classifica scalatori.

12.38 90 km al termine della frazione odierna.

12.36 La basca viene rintuzzata dal plotone. Evidentemente il suo scopo era quello della conquista del massimo punteggio sul GPM in ottica classifica scalatori.

12.34 Ustolaza è andata a prendersi anche i 20 punti del GPM del Passo del Tonale.

1 OSTOLAZA Usoa 20 punti

2 GIGANTE Sarah 12 punti

3 MUSICA Évita 7 punti

4 VAN ANROOIJ Shirin 4 punti

5 CIABOCCO Eleonora 2 punti

6 MOOLMAN Ashleigh 1 punti

12.31 100 km alla conclusione.

12.30 Ustolaza occupa la 45° posizione della graduatoria generale, riportando un ritardo di 3’54” dalla Maglia Rosa Anna Henderson.

12.28 La maiorchina ha preso un margine di 15” sul resto del gruppo compatto.

12.27 Il primo attacco di giornata viene effettuato dalla spagnola Usoa Ostolaza, corritrice della Laboral Kutxa – Fundación Euskadi.

12.25 Cominciano a staccarsi diverse corridore dal plotone principale.

12.23 Lorena Wiebes va a caccia della sua quarta vittoria al Giro d’Italia. La vincitrice della scorsa Milano-Sanremo ha ottenuto due trionfi nel 2021 e uno nel 2023.

12.21 Eccoci allo scollinamento, tra poco una lunghissima discesa verrà percorsa dalle atlete.

12.19 Varie le corridore che potranno dire la loro quest’oggi; Lorena Wiebes, olandese della Team SD Worx – Protime, è la principale indiziata per il successo. Occhio a possibili outsider come Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike), Lotte Kopecky (Team Sd Worx – Protime) e l’azzurra Chiara Consonni (CANYON// SRAM zondacrypto).

12.16 2 km allo scollinamento del Passo del Tonale, il gruppo resta compatto.

12.14 Mancano 110 km alla linea del traguardo di Trento.

12.12 Al km 62.7 assisteremo allo sprint intermedio di Cles, il quale offrirà punti chiave in ottica Maglia Rossa.

12.10 Le cicliste sono partite alle 11.35 da Vezza d’Oglio e stanno transitando ora sulla salita del Passo del Tonale. Nessun tentativo di fuga fino a qui.

12.07 Percorso odierno che si annuncia aperto alle velociste; difatti, dopo il GPM del Passo del Tonale (8.4 km al 6.1%) del km 18.8, le corridore affronteranno prima una lunga discesa e poi un tratto in pianura che le porterà sino al traguardo di Trento.

12.03 Anna Henderson (Lidl – Trek) è stata la vincitrice della tappa di ieri. La britannica ha tagliato per prima il traguardo di Aprica, andandosi a prendere anche la Maglia Rosa.

12.00 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro d’Italia femminile 2025.

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale della terza tappa del Giro d’Italia femminile 2025. La frazione di ieri, percorsa per 92 km da Clusone ad Aprica, ha visto trionfare Anna Henderson, la quale ha conquistato per la prima volta in carriera la Maglia Rosa. La britannica conduce la classifica generale con 15” sulla svizzera Marlene Reusser (Movistar Team), vincitrice della cronometro d’apertura di domenica, e 31” sulla campionessa in carica Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ).

Quest’oggi la distanza aumenta, saranno 122 i km di percorrenza, con partenza prefissata a Vezza d’Oglio e linea del traguardo posta a Trento. Dopo il GPM di prima categoria del Passo del Tonale (8.4 km al 6.1%) posizionato al km 18.8, le corridore affronteranno una lunga discesa che attraverserà la Val di Non ed includerà lo sprint intermedio di Cles al km 62. Al km 75 inizierà invece un tratto pianeggiante caratterizzato da lievi ondulazioni che si protrarrà sino all’arrivo del capoluogo trentino.

In virtù della fisionomia della frazione, è plausibile pensare che assisteremo ad una volata, diverse le cicliste che possono far bene. L’olandese Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) è la candidata numero 1 alla vittoria della tappa odierna, dati i numerosi successi in bacheca, come l’oro alla gara in linea ai Campionati europei su strada del 2024 o la Milano-Sanremo dello scorso marzo. Possibili insidie della corritrice della Team SD Worx – Protime potrebbero essere la veterana Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike), la nostra Chiara Consonni (CANYON// SRAM zondacrypto) e la belga Lotte Kopecky, una delle favorite per il successo della Corsa Rosa ma autrice di una deludente prestazione nella giornata di ieri. La compagna di squadra di Lorena Wiebes paga 2’09” nella graduatoria generale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro d’Italia femminile 2025, Vezza d’Oglio-Trento, con aggiornamenti minuto per minuto a partire dalle 12:00 (la tappa inizierà alle 11:30). Vi aspettiamo!