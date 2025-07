LIVE Cobolli-Nishioka, ATP Washington 2025 in DIRETTA: azzurro subito in campo dopo Bari. Avrà smaltito il fuso?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 500 di Washington 2025 tra Flavio COBOLLI e Yoshihito Nishioka, si gioca per issarsi in ottavi di finale nella capitale USA!

Torna a giocare un match ufficiale, con punti in palio il fantastico romano, che dopo i quarti di finale di Wimbledon ha deciso di riposarsi in maniera pro attiva riportando l’Italia per la prima volta nella storia in finale della Hopman Cup, perdendo dal Canada di Auger Aliassime, che il romano ha battuto. Serve difendere la cambiale del 2024, quando durante le Olimpiadi che Cobolli non ebbe la chance di giocare, si disputò questo torneo che lo vide nell’ultimo atto arrendersi a Korda.

Dodici mesi dopo Cobolli è top 20, ed ha la chance vincendo oggi di mettersi davanti a Jakub Mensik e di scalare virtualmente un’altra posizione in classifica mondiale, portandosi provvisoriamente in 17^. Da capire come il giocatore nato a Firenze abbia recuperato, visto che nella giornata di ieri già era in campo per giocare il doppio (vinto con Fokina) ed è partito alla volta di Washington solamente nella mattina di lunedì.

Occhio al tennis del giapponese, mancino, che sa essere fastidioso come pochi altri giocatori nel circuito. Il dritto super arrotato è capace di trovare angoli molto acuti mentre con il rovescio, nonostante gli appena 170 centimetri d’altezza, riesce a salire ottimamente sopra la palla. Insomma, non c’è da sottovalutare l’esordio!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di secondo turno dell’ATP di Washington 2025 tra Flavio COBOLLI e Yoshihito Nishioka, si gioca come 5° match dalle 17, prima dell’azzurro impegnati Sonego e Arnaldi. Vi aspettiamo!