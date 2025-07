Jannik Sinner stupisce ancora: ingaggia Umberto Ferrara come preparatore atletico, lo stesso ‘licenziato’ dopo il caso Clostebol

Dove eravamo rimasti? Jannik Sinner e Umberto Ferrara tornano a lavorare insieme. Il n.1 del mondo del tennis ha deciso di affidarsi nuovamente alle cure del preparatore atletico, coinvolto un anno fa nella vicenda “Clostebol” insieme al fisioterapista, Giacomo Naldi.

Un caso che, per lo sviluppo, aveva portato al licenziamento di Ferrara e di Naldi e costretto Sinner ad accordarsi con la WADA per tre mesi di sospensione per porre fine a una questione che stava logorando il tennista, ritenuto responsabile dell’agire del proprio staff, pur nell’evidenza di non essere in un caso di doping. Si parla, infatti, di contaminazione involontaria.

Una decisione a sorpresa, che ha un po’ il sapore della chiusura del cerchio. Proprio negli US Open dell’anno scorso, Jannik si era presentato privo del suo preparatore atletico e del fisioterapista personale. Ora, a poche settimana dallo Slam di New York, il connubio in parte si va a ristabilire (ritorno solo di Ferrara), per quanto è accaduto in avvicinamento a Wimbledon, ovvero il licenziamento di Marco Panichi (preparatore atletico) e di Ulises Badio (fisioterapista).

Una scelta che sorprende, dal momento che per giustificare l’allontanamento di Ferrara e di Naldi un anno fa il campione pusterese aveva parlato di mancanza di fiducia. Tuttavia, per la necessità di trovare una soluzione in breve tempo, Sinner ha comunque voluto rivolgersi una delle figure più rispettare e conosciute del massimo circuito internazionale del tennis, avendo tra l’altro anche una formazione da farmacista.

Un rapporto che era iniziato nel maggio 2022, quando Sinner si rivolse a Simone Vagnozzi per iniziare un percorso tecnico diverso, dopo l’addio a Riccardo Piatti. A partire dalla stagione sull’erba di quell’anno si aggregò Darren Cahill. Il 55enne bolognese aveva lavorato per un periodo anche con Matteo Berrettini (fine novembre 2024-5 giugno 2025) e avrebbe dovuto iniziare a collaborare con Federico Cinà, ma la chiamata di Jannik ha cambiato le carte in tavola.

“Jannik Sinner ha ri-nominato Umberto Ferrara come suo preparatore atletico con effetto immediato. La decisione è stata presa insieme al management di Jannik come parte della preparazione in corso per i prossimi tornei, inclusi Cincinnati e lo US Open. Umberto ha ricoperto un ruolo importante nella crescita di Jannik e il suo ritorno riflette un rinnovato focus sulla continuità e sulla performance ai massimi livelli“, si legge nella nota ufficiale del n.1 del mondo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la ripresa degli allenamenti, prevista domani a Montecarlo, vedrà la presenza del preparatore atletico emiliano.