Quante posizioni guadagna Arnaldi nel ranking ATP? Super balzo a Montreal e sorpasso su Cobolli

Matteo Arnaldi prosegue nella propria cavalcata a Montreal (Canada). Il ligure, grazie al doppio successo nella stessa giornata contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il giapponese Kei Nishikori, si è qualificato per la prima volta in carriera in una semifinale di un Masters1000. Sul suo cammino ci sarà il russo Andrey Rublev, che ha sconfitto a sorpresa Jannik Sinner (n.1 del mondo).

Un risultati che consente ad Arnaldi di portarsi in top-30 e nel caso specifico al n.29 del mondo, ma se il trend dovesse proseguire ci potrebbe essere ulteriore miglioramento. Se Matteo dovesse battere Rublev, replicando quanto fatto quest’anno al Roland Garros, si qualificherebbe per la Finale e questo si tradurrebbe in 1735 punti, ovvero n.24 del mondo.

In caso di affermazione assoluta, l’allievo di Alessandro Petrone centrerebbe il suo obiettivo stagionale, ovvero entrare nella cerchia dei migliori 20 tennisti del pianeta: 2085 punti e n.20 del mondo. È chiaro che si tratterebbe di un risultato clamoroso, tenendo conto del fatto che avversari come Hubert Hurkacz e soprattutto Alexander Zverev sono ancora presenti nel main draw.

Di seguito le varie proiezioni del ranking di Matteo Arnaldi:

RANKING ATP MATTEO ARNALDI

Semifinale Masters1000 Montreal – 1485 punti (n.29 del ranking virtuale)

Finale Masters1000 Montreal – 1735 punti (n.24 del ranking virtuale)

Vittoria Masters1000 Montreal – 2085 punti (n.20 del ranking virtuale)