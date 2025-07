Ambesi: “Alcaraz ha un fondamentale che sta rappresentando un’arma in più per vincere”

Massimiliano Ambesi, giornalista/analista di Eurosport, si è pronunciato, nel corso dell’ultima puntata di TennisMania sul canale di Youtube di OA Sport. Al centro dell’attenzione gli ottavi di finale della parte bassa del tabellone maschile con Carlos Alcaraz che si è confermato in grande forma, prevalendo nel confronto con il russo Andrey Rublev.

“Si parla di fortuna per Alcaraz per il percorso, ecc, ma non è il termine appropriato. Le prestazioni del giocatore spagnolo non sono in discussione. A Wimbledon, finora, ha affrontato rivali che si sono rivelati all’altezza e non gli hanno regalato niente. Il russo Rublev non fa eccezione in questo. Per cui, al di là del suo strapotere, io constato questo aspetto“, ha dichiarato Ambesi.

“C’è poi un tema sugli ace dell’iberico che va affrontato e pesato. Indubbiamente, questo fondamentale è un’arma in più e anche attraverso questo colpo Alcaraz è stato bravo a portarsi dalla sua parte la partita, perché c’era il rischio che contro Rublev il match potesse prendere una piega negativa. Il russo, in tutto questo, ha legittimato la sua presenza in top-10 con la prestazione”, ha aggiunto il collega di Eurosport.

Dando attenzione all’altro quarto di finale, ovvero tra Taylor Fritz e Karen Khachanov, il giornalista/analista di Eurosport ha aggiunto: “Khachanov, obiettivamente, non è una sorpresa. Lui ha nel proprio storico grandi risultati, visto che stiamo parlando di uno che ha fatto quarti almeno una volta in tutti i Major. Gli manca quel quid per fare il salto di qualità, ma non è un atleta che ottiene risultati casuali. Match aperto con Fritz, mentre direi che la sfida tra Alcaraz e Norrie è chiuso in favore dello spagnolo“.

Chiosando sull’argomento “spettacolo in campo”, in merito alle differenze tra Jannik Sinner e Alcaraz nel loro modo di proporre tennis: “Credo che il concetto va declinato diversamente, perché se il tutto si va a legare alla lunghezza della partita allora è una questione soggettiva. Credo, quindi, che il problema sia nell’associazione delle idee in questo caso“.

