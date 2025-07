Ranking ATP: Jannik Sinner incrementa su Alcaraz, tre italiani tra i primi 20!

Wimbledon 2025 va ufficialmente in archivio provocando poche variazioni all’interno della top10 del ranking ATP in data 14 luglio, mentre l’Italia festeggia il trionfo ai Championships del numero uno al mondo Jannik Sinner. L’altoatesino consolida la sua leadership in classifica, abbattendo per la prima volta in carriera la barriera dei 12.000 punti e allungando a +3470 sullo spagnolo Carlos Alcaraz.

Stabile in terza posizione il tedesco Alexander Zverev, nonostante la prematura eliminazione sull’erba londinese, mentre lo statunitense Taylor Fritz (semifinalista a Wimbledon) effettua il controsorpasso sul britannico Jack Draper riprendendosi la quarta piazza della graduatoria. Da segnalare il ritorno tra i migliori 10 del russo Andrey Rublev, balzato dal 14° al 10° posto anche grazie al crollo del connazionale Daniil Medvedev (da 9° a 15°) che ha visto scadere gli 800 punti della semifinale raggiunta nella precedente edizione del Major inglese.

RANKING ATP (TOP10)

Lunedì 14 luglio 2025

1. Jannik Sinner 12030

2. Carlos Alcaraz 8600

3. Alexander Zverev 6310

4. Taylor Fritz 5035

5. Jack Draper 4650

6. Novak Djokovic 4130

7. Lorenzo Musetti 3350

8. Holger Rune 3340

9. Ben Shelton 3330

10. Andrey Rublev 3110

In chiave azzurra va segnalata la presenza di tre giocatori italiani nella top20 mondiale, con Lorenzo Musetti che resiste in settima posizione (nonostante i 790 punti persi per la pesante cambiale della semifinale 2024) e Flavio Cobolli che recupera cinque posizioni attestandosi al 19° posto. Scalano il ranking anche Lorenzo Sonego, da 47° a 40°, Luciano Darderi, da 59° a 55°, e Mattia Bellucci, da 73° a 63°.

ITALIANI IN TOP100

Lunedì 14 luglio 2025

1. Jannik Sinner 12030

7. Lorenzo Musetti 3350

19. Flavio Cobolli 2385

36. Matteo Berrettini 1475

40. Lorenzo Sonego 1321

44. Matteo Arnaldi 1215

55. Luciano Darderi 1039

63. Mattia Bellucci 924

95. Luca Nardi 655