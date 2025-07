Julio Velasco: “Siamo alle Finali Eight, brave al centro. Con la Serbia un esame, è un derby atteso”

L’Italia ha travolto il Belgio in tre set e ha conquistato la nona vittoria consecutiva nella Nations League di volley femminile, confermandosi al comando della classifica generale e conquistando matematicamente la qualificazione alla Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante. Le Campionesse Olimpiche hanno dettato legge con disinvoltura contro le insidiose Yellow Tigers, dimostrando una superiorità schiacciante in quel di Apeldoorn (Paesi Bassi).

Il CT Julio Velasco ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Siamo alle Final Eight e questo è molto importante per noi, inoltre abbiamo disputato una buona partita contro il Belgio pur concedendo dei momenti di pausa dovuti forse a dei cali di concentrazione. Poi però le ragazze sono state brave a ritrovarsi per portare a casa un match molto importante per aprire nel migliore dei modi questa week”.

Il Guru ha poi proseguito: “Le nostre avversarie sono state brave in copertura a muro e in difesa rendendoci complicati molti frangenti della partita. Dal punto di vista tecnico abbiamo giocato bene al centro e sbagliato qualcosina in banda ma in generale è stata una bella partita e possiamo ritenerci soddisfatti. Domani contro la Serbia sosterremo un esame in vista delle finali contro una squadra molto forte in un incrocio che è oramai diventato un derby per quanto atteso a livello internazionale. Sarà importante giocare bene e valutare ciò che sapremo fare di buono e quello che dovremo correggere“.