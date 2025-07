LIVE Italia-Belgio, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: riparte la marcia delle azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona sfida dell’Italia nella Volley Nations League femminile 2025, la prima della terza settimana, in programma a Apeldoorn (Olanda) tra Italia e Belgio. Reduce da otto vittorie in altrettanti incontri e con una striscia aperta di 23 successi consecutivi nelle competizioni ufficiali, la Nazionale italiana femminile si prepara a tornare in campo oggi per affrontare il Belgio nella nona gara della fase preliminare della Volleyball Nations League 2025. La sfida inaugurerà il quarto e ultimo round della prima fase, che si disputerà interamente ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi.

Sotto la guida esperta di Julio Velasco, l’Italia si presenta all’appuntamento con la prima posizione in classifica e una condizione tecnico-tattica di alto livello. Dopo l’ottimo esordio a Rio de Janeiro, coronato dal perentorio 3-0 inflitto al Brasile in casa propria, le azzurre hanno dato continuità alle prestazioni nella tappa successiva di Hong Kong, nonostante le assenze pesanti di Orro, Sylla e Antropova. A farsi notare, in particolare, sono state Carlotta Cambi, precisa e affidabile in regia, Alice Degradi, incisiva in attacco e solida in ricezione, e la giovane Stella Nervini, che si è guadagnata spazio con prestazioni convincenti. Al centro della rete, le garanzie si chiamano Fahr e Danesi, mentre il reparto difensivo è ben presidiato da De Gennaro e Fersino, che si alternano con efficacia.

Il Belgio, attualmente 14° in classifica con tre vittorie e cinque sconfitte, è una formazione composta da atlete giovani e di prospettiva, ancora però lontana dai livelli delle principali nazionali mondiali. Tra i nomi più interessanti figurano Radovic, Lemmens, Van Sas, Demeyer e Van Elsen, ma l’esperienza internazionale scarseggia. In seconda linea agiscono Debouck e Rampelberg, che garantiscono solidità, pur non colmando il divario tecnico rispetto alle avversarie più quotate. Per le azzurre, il match rappresenta una preziosa opportunità per dare spazio a tutte le giocatrici, gestire le energie e prepararsi alle prossime, più ostiche, partite contro Serbia, Turchia e Olanda, che completeranno un intenso ciclo di quattro gare in cinque giorni fondamentale per arrivare al meglio alle Finals di Lodz.

Da segnalare anche un legame italiano nel team belga: al fianco del ct Kris Vansnick lavora infatti Andrea Panzeri, già assistant coach in Serie A1 con Novara e Scandicci. La selezione belga è priva di due colonne come Britt Herbots, recentemente sposatasi, e Silke Van Avermaet, centrale di Busto Arsizio. In regia c’è la quasi 28enne Elise Van Sas (Asterix Beveren), affiancata da Charlotte Krenicky (25 anni, Allianz Stuttgart) e Lara Nagels (VfB Suhl).

In posto 2, la titolare designata è Pauline Martin (2002, Allianz Stuttgart), supportata dalle giovanissime Saar Bertels (19 anni, Asterix Beveren) e Liese Verhelst (17 anni, Topsportschool Vilvoorde). Le schiacciatrici in lizza per un posto sono Tea Radovic (BÀO Tchalou), Nel Demeyer (VC Oudegem) e Eline Van Elsen (Dok Noord Gent). Al centro, con Van Avermaet assente, spazio a Britt Fransen (26 anni, Asterix Beveren), alla nuova centrale della Bartoccini Perugia Nathalie Lemmens (30 anni, ex Dresdner SC) e a Anna Koulberg (20 anni, passata al Potsdam). I due liberi convocati sono Britt Rampelberg (25 anni, Pays d’Aix Venelles) e Noor Debouck, giovanissima classe 2005, già punto di riferimento dell’Asterix Beveren.

