Jonathan Milan vuole la maglia verde! Vince lo sprint intermedio al Tour de France e si rilancia in classifica

Jonathan Milan ha vinto di prepotenza lo sprint intermedio che ha animato la parte centrale dell’ottava tappa del Tour de France. Il velocista friulano ha inscenato una volata perentoria a Vitré, facendo il vuoto alle sue spalle e battendo perentoriamente altri grandi interpreti delle volate come il belga Tim Merlier, il francese Anthony Turgis e l’eritreo Biniam Girmay.

Il gruppo era compatto in quel momento, dunque l’alfiere della Lidl-Trek ha portato a casa l’intera posta in palio: 20 punti, contro i 17 di Merlier, i 15 di Turgis e i 13 di Girmay. L’obiettivo del Campione Olimpico nell’inseguimento a squadre a Tokyo 2020 è ben chiaro in questa edizione della Grande Boucle: conquistare la prestigiosa maglia verde e indossarla sul gradino più alto del podio a Parigi.

L’iconico simbolo dedicato al leader della classifica a punti è concretamente tangibile per il nostro portacolori, che è però chiamato a rispondere sempre presente nei vari traguardi volanti e a conseguire dei risultati di lusso nelle tappe riservate ai velocisti, come quelle in programma oggi e domani. Jonathan Milan è al momento secondo in classifica con 142 punti, a 14 lunghezze di distacco da Tadej Pogacar (156) e con un vantaggio di 18 punti su Girmay (12) e 34 sull’olandese Mathieu van der Poel (108).

L’azzurro ha poi vinto la volata di gruppo sul traguardo di Laval, ha interrotto un lungo digiuno per il Bel Paese in terra transalpina e ha operato il sorpasso, tornando in testa alla classifica a punti.