Jonathan Milan vince lo sprint intermedio: allunga su Pogacar, la maglia verde è più vicina…

Jonathan Milan è transitato in prima posizione al traguardo intermedio di Rioupérox, posto dopo appena 23,7 km dal via della diciottesima tappa del Tour de France. Il velocista friulano è stato ben pilotato dai suoi compagni di squadra e non ha avuto problemi ad avere la meglio allo sprint, precedendo l’eritreo Biniam Girmay e il transalpino Anthony Turgis. Grande determinazione da parte dello sprinter della Lidl-Trek, che ieri aveva vinto la seconda frazione in questa edizione della Grande Boucle.

Jonathan Milan ha conquistato 20 punti e ha così rafforzato il primo posto nella classifica a punti, allungando perentoriamente nella speciale graduatoria: al momento primeggia con 332 punti e può fare affidamento su 92 lunghezze di margine nei confronti dello sloveno Tadej Pogacar. La maglia verde è sempre più sulle spalle del Campione Olimpico nell’inseguimento a squadre di Tokyo 2020, che deve però sempre stare molto attento al balcanico visto che sulle Alpi potrebbe fare bottino pieno.

Di sicuro dopo il traguardo intermedio di Rioupérox l’obiettivo di indossare la maglia verde a Parigi è sempre più concreto per il nostro portacolori, che potrebbe diventare il terzo italiano a portare a casa il prestigioso riconoscimento dopo Franco Bitossi e Alessandro Petacchi. La tappa odierna si concluderà in cima al Col de la Loze, poi venerdì l’arrivo in quota a La Plagne.