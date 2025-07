Jonas Vingegaard caduto dopo l’arrivo! Cosa è successo: “Dovrebbero stare più attenti”

Si conclude con la vittoria di Valentin Paret-Peintre la sedicesima tappa del Tour de France 2025. Il francese della Soudal Quick-Step è riuscito, negli ultimi metri di salita, a battere in volata Ben Healy, ottenendo la sua sesta vittoria in carriera e regalando al suo paese il primo successo alla Grande Boucle numero 112 sulla cima dello storico Mont Ventoux.

Dietro ci si attendeva la battaglia e così è stato tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Il danese più volte ha accelerato cercando di scalfire la resistenza dello sloveno, che non ha mai ceduto. Negli ultimi metri è stata proprio la maglia gialla a prendere l’iniziativa dopo una scalata in difesa, anticipando il suo rivale sul traguardo e guadagnando altri due secondi.

Come ci si aspettava Vingegaard ha cercato in tutti i modi di guadagnare terreno ma la resistenza di Pogacar è stata nuovamente sorprendente. Il corridore del Team Visma Lease a Bike, dopo l’arrivo, è stato anche vittima di una caduta a causa di un fotografo. Ai microfoni di Rai Sport ha dichiarato: “Un fotografo mi ha tagliato la strada subito dopo il traguardo, non so cosa stava facendo ma mi ha fatto cadere. Le persone che lavorano dopo la linea di arrivo devono stare attente ed usare i loro occhi”.

Sulla frazione si è invece espresso così: “Oggi mi sono sentito molto bene, ho provato ad attaccare, non ho guadagnato nulla ma ho acquisito motivazione. Volevamo che qualcuno andasse in fuga, il team ha fatto un gran lavoro oggi, tutti hanno lavorato nel miglior modo possibile. Pogacar mi ha sempre seguito quando ho attaccato, stessa cosa ho fatto io con lui, non ho visto nessuna debolezza da parte sua oggi. Ci riproverò”.