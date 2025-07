Jacopo Vasamì, si ferma il sogno a Wimbledon juniores: Wazny rimonta e frena l’azzurro

Jacopo Vasamì è stato sconfitto dal polacco Alan Wazny agli ottavi di finale di Wimbledon juniores, cedendo al cospetto dell’avversario con il punteggio di 3-6, 7-6(4), 6-2. Si conclude così l’avventura del tennista italiano sui prati londinesi, dove il 17enne sperava di farsi strada e battagliare fino in fondo per la conquista del terzo Slam della stagione. L’azzurro si era presentato sui sacri prati da testa di serie numero 2 del tabellone, aveva regolando il tedesco Mackenzie e lo statunitense Johnston per 2-0, ma oggi è arrivato il semaforo rosso prima dell’ingresso tra i migliori otto.

Il numero 2 del ranking ITF per quanto riguarda la categoria giovanile (alle spalle soltanto dello spagnolo Santamarta Roig) e numero 674 del ranking ATP (la classifica riservata ai professionisti) ha dominato il primo set contro il numero 1.723 del mondo, giocando poi on-serve il secondo parziale fino al tie-break, dove ha subito un mini-break (2-1) e si è poi trovato sotto per 4-1 non riuscendo più a ribaltare la situazione. Nella terza frazione Wazny è stato bravo a strappare il servizio nel primo e nel terzo gioco, involandosi poi verso il successo.

Jacopo Vasamì ha vinto il prestigioso Trofeo Bonfiglio e nel corso di questa stagione si è affacciato con profitto tra i pro’, raggiungendo la semifinale del Challenger di Milano e i quarti al Challenger di Monza, oltre ad aver fronteggiato a viso aperto il britannico Cameron Norrie nelle qualificazioni degli Internazionali d’Italia. Si tratta indiscutibilmente di un prospetto molto interessante e che sembra avere tutte le carte in regola per esprimersi ai massimi livelli, il sogno è quello di vederlo competitivo in un prossimo futuro nel Wimbledon dei grandi.