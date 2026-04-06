Rafael Jodar e Martin Landaluce: i giovani prospetti della Spagna sono (per ora) migliori di quelli dell’Italia

Non è tutto oro quello che luccica. Il tennis italiano ha recentemente celebrato un traguardo di grande rilievo: quattro giocatori nati negli anni 2000 in top-20, ovvero Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Un dato che certifica la qualità del vertice azzurro, ma che, a un’analisi più approfondita, evidenzia anche una criticità evidente: la mancanza, allo stato attuale, di un ricambio generazionale immediatamente competitivo.

Il problema emerge con chiarezza osservando la fascia Under 21. I due profili più monitorati, Federico Cinà e Jacopo Vasamì (entrambi classe 2007), stanno incontrando difficoltà nel consolidare i progressi. Cinà ha sì conquistato il primo titolo Challenger in carriera quest’anno a Pune, risultato che gli ha consentito di raggiungere il best ranking di n.183 ATP, ma la sua crescita si è arrestata bruscamente: una serie di sconfitte premature lo ha fatto scivolare fino alla posizione n.208 nel giro di poche settimane. Un dato che segnala una fragilità nella continuità di rendimento, aspetto cruciale per il passaggio al circuito maggiore.

Ancora più complessa la situazione di Vasamì, attualmente n.523 del ranking mondiale, lontano quindi dalle dinamiche del circuito principale. A ciò si aggiunge l’interruzione della collaborazione col tecnico Filippo Baldi, iniziata appena lo scorso gennaio: un segnale di instabilità che, a questa età, può incidere sensibilmente sul percorso di sviluppo.

Dietro di loro, il panorama italiano non offre, almeno nel breve termine, alternative già pronte. Carlo Caniato (n.376), Filippo Romano (n.385) e Lorenzo Carboni (n.462) occupano posizioni ancora distanti dalla top-200, soglia minima per iniziare a intravedere una presenza stabile nei tornei ATP. Più arretrato Pierluigi Basile (n.681), su cui si attendono sviluppi ma che, al momento, resta un prospetto a medio-lungo termine. In sintesi, il dato numerico è chiaro: nessun Under 21 italiano è attualmente in prossimità dell’élite del circuito.

Il confronto con la Spagna, a questo punto, diventa illuminante. Nonostante una narrazione recente abbia enfatizzato le difficoltà del movimento iberico alle spalle del n.1 del mondo, Carlos Alcaraz, l’analisi dei risultati dimostra l’esatto contrario: la profondità del vivaio spagnolo appare oggi più solida e, soprattutto, più pronta.

Il primo nome è quello di Martín Landaluce che ha recentemente toccato il best ranking di n.106 ATP. Un dato già significativo, ma che acquista ancora più peso se contestualizzato con il percorso che lo ha generato. Al Miami Open 2026, Landaluce è entrato in tabellone dalle qualificazioni e ha raggiunto i quarti di finale, diventando il primo giocatore nato nel 2006 a spingersi così avanti in un Masters 1000. Nel suo cammino ha sconfitto tre teste di serie consecutive – tra cui Darderi, Karen Khachanov e Sebastian Korda – evidenziando una capacità di adattamento immediata al livello ATP.

Se Landaluce rappresenta la continuità, Rafael Jodar incarna l’esplosività. Il titolo conquistato ieri al Grand Prix Hassan II di Marrakech gli ha permesso di salire fino alla posizione n.57 ATP, diventando il secondo giocatore più giovane in top-100, alle spalle del solo brasiliano João Fonseca. Il dato più impressionante, tuttavia, riguarda la traiettoria: in dodici mesi è passato da oltre la posizione n.900 alla top-60 mondiale. Un salto costruito attraverso tre titoli Challenger nel 2025 (Lincoln, Hersonissos e Charlottesville) e completato con l’immediato impatto nel circuito maggiore, incluso il debutto Slam agli Australian Open 2026.

A differenza dei coetanei italiani, Jodar ha già dimostrato di saper trasformare il potenziale in risultati concreti, senza attraversare fasi prolungate di assestamento. Anche la scelta iniziale del percorso collegiale negli Stati Uniti – culminata con il premio di “Rookie of the Year” nel 2025 – evidenzia una gestione strategica dello sviluppo, culminata poi con un ingresso nel professionismo estremamente efficace.

Il confronto numerico e qualitativo è dunque netto. L’Italia dispone di un vertice più consolidato, ma non presenta, al momento, Under 21 in grado di avvicinare la top-100. La Spagna, al contrario, può contare su un giocatore già a ridosso dei primi cento. La differenza, quindi, non è solo prospettica ma attuale. Mentre il sistema tricolore sembra attraversare una fase di “vuoto generazionale” immediatamente successivo ai suoi migliori interpreti, quello iberico continua a produrre talenti capaci di incidere rapidamente ai massimi livelli.

È una questione di profondità, ma anche di tempi di maturazione. E, almeno per ora, i numeri raccontano una verità difficile da ignorare: la nuova ondata spagnola è già realtà, mentre quella italiana resta ancora una promessa.