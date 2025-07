Iter infinito, l’arrivo del passaporto e la doccia fredda: niente Europei per Donte DiVincenzo con l’Italia

Donte DiVincenzo non sarà agli Europei 2025 di basket con l’Italia. La notizia non è ancora ufficiale, ma è già trapelata dall’entourage del giocatore, come riportato da Sportando.

La conferma definitiva dovrebbe arrivare alle 15 nella conferenza stampa convocata in grande fretta, a Milano, dal ct degli azzurri Gianmarco Pozzecco e del capo delegazione Gigi Datome.

Il giocatore italoamericano in forza ai Minnesota Timberwolves in NBA, che ha ottenuto qualche settimana fa il passaporto italiano, avrebbe comunicato allo staff federale l’impossibilità di mettersi in gioco con Melli e compagni per un problema fisico pregresso che si starebbe trascinando dietro da diversi mesi.

A poche settimane dall’inizio degli Europei 2025 di basket, fissato per il 28 agosto nell’esordio contro la Grecia, l’Italia deve quindi guardarsi intorno pensando anche ai test d’avvicinamento al torneo continentale. I rumors attuali portano tutti verso Darius Thompson: nuovo playmaker del Valencia, con tantissima esperienza in Eurolega (anche ex Brindisi) e disponibile per il training Camp diventando così italiano – a tutti gli effetti – anche per la FIBA.