Italia-Polonia oggi, Nations League volley femminile 2025: orario semifinale, programma, streaming

Oggi sabato 26 luglio (ore 16.00) si gioca Italia-Polonia, semifinale della Nations League 2025 di volley femminile. Si preannuncia grande spettacolo a Lodz, dove le Campionesse Olimpiche se la dovranno vedere contro le agguerrite padrone di casa in una sfida da dentro o fuori: chi avrà la meglio si regalerà il diritto di disputare l’atto conclusivo contro chi avrà la meglio nel confronto tra Brasile e Giappone. Le azzurre partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare molto attente a un avversario insidioso.

L’Italia tornerà in campo dopo aver regolato gli USA per 3-0 e avere così prolungato la propria striscia di imbattibilità, salita a quota 27 vittorie consecutive. Le ragazze del CT Julio Velasco incroceranno le biancorosse, capaci di battere la Cina al tie-break, proprio come nella semifinale dell’ultima edizione, vinta poi dalla nostra Nazionale prima dell’apoteosi a cinque cerchi.

A guidare le detentrice del trofeo saranno in particolar modo gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Alessia Orro, le schiacciatrici Myriam Sylla e Alice Degradi, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi, il libero Monica De Gennaro. Magdalena Stysiak sarà invece il terminale offensivo delle arrembanti padrone di casa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, semifinale della Nations League 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-POLONIA OGGI NATIONS LEAGUE VOLLEY

Sabato 26 luglio

Ore 16.00 Italia vs Polonia – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.