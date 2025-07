Italia-Inghilterra, probabili formazioni semifinale Europei calcio femminile 2025: moduli e squalificate

Dovrebbero schierarsi con due moduli speculari Italia ed Inghilterra nella semifinale degli Europei di calcio femminile 2025: entrambe le formazioni proporranno un 4-3-3, peraltro già visto da ambo le parti nei rispettivi match dei quarti di finale.

Non ci sono squalificate, dunque, al netto di infortuni, ed in questo caso è in dubbio tra le fila dell’Inghilterra capitan Williamson, sostituita nel corso dell’ultimo match disputato, le formazioni iniziali dovrebbero ricalcare quelle schierate nei quarti.

L’Italia si presenterà con Giuliani in porta, Di Guglielmo, Salvai, Linari ed Oliviero in difesa, Caruso, Giugliano e Severini a centrocampo, e Cantore, Girelli e Bonansea in attacco: non dovrebbero esserci grossi dubbi per il CT azzurro Soncin.

L’Inghilterra, invece, dovrebbe partire con Hampton tra i pali, Bronze, Williamson, Carter e Greenwood in difesa, Toone, Walsh e Stanway in mediana e James, Russo ed Hemp in avanti: per la CT neerlandese delle inglesi Wiegman, in caso di forfait di Williamson è pronta Charles.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-INGHILTERRA

Italia (4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari, Oliviero; Caruso, Giugliano, Severini; Cantore, Girelli, Bonansea. CT: Soncin.

Inghilterra (4-3-3): Hampton; Bronze, Williamson, Carter, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp. CT: Wiegman.