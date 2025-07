Calcio femminile, la Germania vince una battaglia titanica con la Francia agli Europei e va in semifinale

La Germania si è qualificata alle semifinali degli Europei di calcio femminile, sconfiggendo la Francia ai calci di rigore con il punteggio di 7-6 (1-1 al 90′ e al termine dei supplementari). Le tedesche si sono imposte dopo aver giocato quasi l’intera partita in inferiorità numerica a causa dell’espulsione diretta di Hendrich al 13′ e hanno poi rincorso nel punteggio in seguito al rigore trasformato da Geyoro al 15′.

Avanti di un gol e con una donna in più le transalpine non sono riuscite a chiudere l’incontro, anzi le teutoniche hanno impostato un eccellente gioco difensivo, hanno pareggiato con la stoccata di Nusken al 25′ su invito di Buhl e nella ripresa hanno concesso pochissimo alle avversarie. La Francia si è vista annullare per fuorigioco il gol di Geyoro al 57′, poi Nusken ha sbagliato un rigore al 69′ e si è andati ai supplementari, dove le Gallette hanno colpito la traversa allo scadere.

Ai rigori è successo di tutto: Majri sbaglia e la Germania passa in vantaggio, ma poi la subentrata Daebritz spedisce il pallone sulla traversa e si arriva in parità al quinto penalty. La portiere Berger si presenta sul dischetto e trasforma, Jean-Francois risponde, poi stoccata di Buhl e replica di N’Dongala. La rigorista Nusken riscatta l’errore commesso nel secondo tempo, poi Berger para il tiro di Sombath e la Germania si regala la semifinale contro la Spagna, mentre l’Italia incrocerà la Norvegia dall’altra parte del tabellone.