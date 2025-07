Dove vedere in tv Italia-Inghilterra, Europei calcio femminile 2025: orario, programma semifinale, streaming

Domani, martedì 22 luglio, allo Stade de Genève di Ginevra (Svizzera), andrà in scena la prima semifinale degli Europei 2025 di calcio femminile. Sul rettangolo verde elvetico si affronteranno l’Italia e l’Inghilterra e in palio ci sarà l’accesso alla finale della rassegna continentale. La vincente giocherà contro chi la spunterà tra Spagna e Germania.

La Nazionale allenata da Andrea Soncin torna quindi a disputare il penultimo atto in questa competizione a 28 anni di distanza dall’ultima volta. Ne è passata di acqua sotto i ponti e le azzurre vorranno essere all’altezza della situazione, nella consapevolezza di affrontare una delle squadre più forti del mondo. Le inglesi, detentrici del titolo del 2022, vogliono confermare la loro supremazia.

L’ultimo precedente in amichevole non è dei più incoraggianti per le italiane, visto il 5-1 che la squadra di Sarina Wiegman ha inflitto alle nostre portacolori. Tuttavia, ogni partita fa storia a sé e sarà fondamentale in questo match confermare la solidità difensiva delle altre partite, per poi sfruttare le giocate in contropiede.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Inghilterra, semifinale degli Europei di calcio femminile. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 HD; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-INGHILTERRA EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

Martedì 22 luglio

Ore 21.00 Italia vs Inghilterra – Diretta tv su Rai 1 HD.

