Italia-Cuba oggi in tv, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 30 luglio (ore 09.00) si gioca Italia-Cuba, quarto di finale della Nations League di volley maschile. A Ningbo (Cina) inizia la Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante, a cui gli azzurri si sono qualificati grazie al secondo posto ottenuto nella fase preliminari con dieci vittorie ottenute su dodici incontri disputati. I Campioni del Mondo si presenteranno con grandi ambizioni agli atti conclusivi e proveranno a emulare quanto fatto dalle donne pochi giorni fa.

La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare la sempre arrembante compagine caraibica, che ha i mezzi per poter impensierire le big e che ha concluso al settimo posto la fase a girone unico. In palio la qualificazione alla semifinale, da disputare contro la vincente del confronto tra la Francia e la Slovenia, mentre dall’altra parte del tabellone il Brasile incrocerà la Cina e il Giappone se la dovrà vedere con la Polonia.

A guidare il sestetto del CT Fefé De Giorgi saranno soprattutto gli opposti Kamil Rychlicki e Yuri Romanò, il palleggiatore Simone Giannelli, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, il libero Fabio Balaso. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Cuba, quarto di finale della Nations League 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-CUBA, QUARTI NATIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 30 luglio

Ore 09.00 Italia vs Cuba – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA ITALIA-CUBA NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.