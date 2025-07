Volley, i premi individuali e il Dream Team della Nations League: De Gennaro MVP! Festa per quattro azzurre

L’Italia ha vinto la Nations League 2025 di volley femminile, battendo il Brasile per 3-1 nella finale andata in scena a Lodz (Polonia). Le ragazze del CT Julio Velasco si sono confermate sul trono del prestigioso torneo internazionale itinerante dopo il sigillo ottenuto la scorsa estate a Bangkok e hanno alzato al cielo il trofeo per la terza volta nella storia. Le azzurre sono state impeccabili nel corso dell’ultimo mese e mezzo, chiudendo la manifestazione da imbattuta con quindici successi all’attivo.

Per l’assegnazione dei premi individuali è stata adottata una procedura diversa dal solito: i riconoscimenti non sono stati consegnati nell’ambito della cerimonia di premiazione che ha avuto luogo ieri sera al termine dell’atto conclusivo, ma le vincitrici sono state svelate una alla volta durante la mattinata odierna tramite l’account ufficiale della Nations League. La miglior giocatrice del torneo (MVP) è Monica De Gennaro: riconoscimento storico per un libero, che solitamente non viene mai preso in considerazione per la palma più ambita a livello individuale.

La fuoriclasse campana, alla sua ultima annata agonistica con la maglia azzurra (ha annunciato che lascerà la Nazionale dopo i Mondiali), ha meritato questa storia di premio alla carriera per la serie incredibile di prestazioni sublime offerte nel corso degli anni. L’azzurra è stata incoronata anche Altre tre azzurre sono state inserite nel Dream Team, ovvero il sestetto ideale di questa competizione: Alessia Orro è stata incoronata come miglior palleggiatrice, Myriam Sylla è stata premiata come miglior schiacciatrice, Paola Egonu si è confermata miglior opposto dopo che lo scorso anno era stata incoronata come MVP.

Le intruse sono la centrale polacca Agnieszka Korneluk, la fuoriclasse brasiliana Gabi (secondo miglior martello) e la centrale verdeoro Julia Kudiess: Sarah Fahr e la capitana Anna Danesi sono rimaste a bocca asciutta, la scelta di premiare la capitana biancorossa era anche legata a logiche extra-sportive, visto che la Polonia ha ospitato la Final Egith, oltre al fatto che le padrone di casa hanno concluso in terza posizione. Di seguito i premi individuali e il Dream Team della Nations League 2025 di volley femminile.

PREMI INDIVIDUALI NATIONS LEAGUE VOLLEY 2025

MVP (miglior giocatrice del torneo): Monica De Gennaro (Italia)

Miglior palleggiatrice: Alessia Orro (Italia)

Miglior opposto: Paola Egonu (Italia)

Miglior schiacciatrice #1: Myriam Sylla (Italia)

Miglior schiacciatrice #2: Gabi (Brasile)

Miglior centrale #1: Agnieska Korneluk (Polonia)

Miglior centrale #2: Julia Kudiess (Brasile)

Miglior libero: Monica De Gennaro (Italia)