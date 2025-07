IndyCar, O’Ward vince a Toronto. 12° Palou

Pato O’Ward vince di forza a Toronto e prova ad accorciare in classifica nei confronti di Alex Palou. Il messicano di Arrows McLaren, dopo l’affermazione in Iowa di settimana scorsa, ottiene il nono successo in carriera nella serie dopo una prova perfetta tra i muretti canadesi.

Il #5 dello schieramento, 10mo in griglia, ha primeggiato al termine di un evento segnato da cinque caution, ha preceduto sotto la bandiera a scacchi Rinus Veekay (Dale Coyne Racing #18) e Kyffin Simpson (Chip Ganassi Racing #8).

La strategia con le gomme più morbide ha tradito invece Alex Palou. Il #9 di Ganassi, dominatore assoluto della stagione 2025, ha perso 30 punti nei confronti di O’Ward chiudendo solamente in 12ma posizione. Il catalano si è dovuto accontentare completando alle spalle di Will Power (Penske #12) e del compagno di squadra Scott Dixon (Ganassi #10).

Prossimo appuntamento settimana prossima a Laguna Seca, ultima fatica di un mese di luglio oltremodo impegnativo con cinque prove consecutive in cinque piste completamente differenti l’una dall’altra.