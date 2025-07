Hopman Cup, Lucia Bronzetti ko contro Andreescu: serve la rimonta di Cobolli in finale

Lucia Bronzetti è stata sconfitta dalla canadese Bianca Andreescu nel match che ha aperto la finale della Hopman Cup, la competizione per Nazionali miste che si sta disputando presso la Fiera del Levante a Bari. L’azzurra non è riuscita a contrastare la quotata avversaria, capace di imporsi con lo schiacciante punteggio di 6-2, 6-3 e di portare in vantaggio la compagine nordamericana.

Gli azzurri sono così con le spalle al muro di fronte al proprio pubblico nel capoluogo pugliese: Flavio Cobolli dovrà necessariamente battere Felix Auger-Aliassime per trascinare la contesa al decisivo doppio misto di spareggio. Si tratta del primo ko in singolare della settimana per i nostri portacolori, che avevano sempre prevalso contro Croazia e Francia.

Andreescu è scivolata al 185mo posto del ranking WTA, ma oggi ha esibito il livello tecnico dei giorni migliori e ha messo alle corde la numero 64 del mondo, che nei giorni scorsi aveva infilato due vittorie di assoluto rilievo agonistico (tra cui quella contro la croata Donna Vekic). La canadese ha strappato il servizio alla padrona di casa nel primo e nel terzo game, issandosi sul 3-0 e poi sul 4-1 dopo uno scambio di favori in battuta, in modo da involarsi verso la chiusura della frazione.

Andreescu ha messo in chiaro le cose con un break in apertura del primo set, poi si è replicata nel settimo gioco e si è issata sul 5-2. Bronzetti ha recuperato un break, ma la nordamericana ha firmato un forcing sul servizio della rivale e ha fatto festa. Sono bastati 82 minuti: 4 ace a 0, 0 doppi falli contro 6, 82% sulla prima di servizio contro il 65%, 64% di punti sulla prima contro il 56%.