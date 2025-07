Hopman Cup, Italia sconfitta nel doppio misto decisivo. Canada in trionfo a Bari

Epilogo amaro per l’Italia alla Fiera del Levante di Bari, con Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli che hanno perso sul cemento il doppio misto decisivo contro Bianca Andreescu e Felix Auger-Aliassime vedendo sfumare proprio sul più bello il primo trionfo azzurro nella Hopman Cup. Alla fine è il Canada ad aggiudicarsi l’edizione 2025 dell’evento tennistico per nazionali miste, vincendo la finale per 2-1 in trasferta e raggiungendo un traguardo inedito.

La quotata coppia nordamericana composta da Andreescu e Auger-Aliassime si è imposta con un duplice 6-3 in poco più di un’ora di gioco, dimostrandosi globalmente superiore in questo contesto al binomio azzurro formato da due singolaristi puri come Bronzetti e Cobolli. Peccato soprattutto per il romano, che aveva tenuto in vita le speranze italiane vincendo in precedenza il suo match in singolo dopo la netta sconfitta della romagnola contro la campionessa US Open 2019.

Avvio di partita molto equilibrato sotto i riflettori del campo pugliese, con i nordamericani che si salvano nel terzo game (tenendo il servizio con il punto secco sul 40-40) trovando poi il break e andando in fuga sul 4-1. Nessuna chance di riaprire il set per i nostri portacolori, che perdono 6-3 il primo set.

Copione simile anche nella seconda frazione, con i canadesi che annullano addirittura tre break point consecutivi nel quarto gioco (da 15-40) restando in scia nel punteggio all’Italia ed effettuando lo strappo definitivo dal 3-3 con due break di fila che fissano lo score sul 6-3.