Hopman Cup 2025: sarà Italia-Canada in finale, Bianca Andreescu basta contro la Grecia

La finale di Hopman Cup 2025 se la giocheranno Italia e Canada. Al duo nordamericano basta, molto semplicemente, Bianca Andreescu: troppo grande la differenza tra lei e Despina Papamichail perché ci possa essere qualunque capovolgimento di fronte. La Grecia abbandona così le speranze di giocare l’ultimo atto senza che sia necessario ricorrere a Tsitsipas-Auger-Aliassime. 6-1 6-2 il punteggio del match sopracitato.

Della partita in quanto tale non serve parlare granché: è vero che tra Andreescu e Papamichail oggi ci sono 82 posizioni (185-267), ma il passato della canadese, da campionessa Slam e top 5, è pesantissimo e lo dimostra ogni volta che può. Match dominato in poco più di un’ora e 10, nessun break e nessuna palla break concessi per mandare il Canada all’ultimo atto.

Si tratterà del terzo confronto tra Italia e Canada in Hopman Cup. I primi due si ebbero, naturalmente, a Perth nel 2014 e 2015. Nel primo caso fu il Canada a imporsi con un netto 3-0 (sul quale pesò il ritiro di Flavia Pennetta contro Eugenie Bouchard dopo quattro game), mentre ancora i nordamericani si imposero l’anno successivo, ma per 2-1. Sempre Bouchard-Pennetta il primo match (ma 6-3 6-4), poi Pospisil-Fognini (6-0 6-3) e il doppio che andò invece agli azzurri.

L’appuntamento è dunque per domani alle 17:30. Si comincerà con Bronzetti-Andreescu (nessun precedente sul circuito WTA), quindi si andrà avanti con Cobolli e Auger-Aliassime (2-0 per l’italiano, precedenti ad Acapulco e a Montreal sul veloce outdoor), infine il doppio misto qualora si rivelasse necessario.