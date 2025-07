Holger Rune rinuncia a Washington per problemi alla schiena. Hurkacz out da Cincinnati

Salta la presenza di Holger Rune all’ATP 500 di Washington. Il danese, che avrebbe dovuto debuttare nella notte contro il francese Alexandre Muller, è stato invece costretto a dare forfait a causa di problemi alla schiena. Per lui un gran peccato, dato che contava su questo evento per potersi mettere in luce in vista dell’accoppiata Toronto-Cincinnati anche in virtù della nuova evoluzione del suo staff (Agassi e Panichi).

Al suo posto un altro transalpino, Corentin Moutet, che di fatto prende il posto di Rune con tanto di bye al primo turno da lucky loser. Ed è chiaro che, quando in campo si presenta Moutet, ben difficilmente è possibile che esista la parola banalità. La zona di tabellone era quella del lato di semifinale di Musetti.

Ci sono novità anche per quanto riguarda Cincinnati. Il Masters 1000 che ha di fatto salvato il proprio luogo di svolgimento negli ultimi due anni (si sa che i pericoli di trasferimento erano più che reali) dovrà fare a meno del polacco Hubert Hurkacz, da tempo assente dai campi. Al suo posto l’australiano Christopher O’Connell.

Hurkacz è il secondo giocatore ad aver già annunciato il forfait a Cincinnati: il primo è stato Jack Draper, e si sa che il britannico tornerà direttamente agli US Open. Anche perché, nel quarto Slam dell’anno, difende la semifinale: non proprio nulla.