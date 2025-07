MotoGP, Marc Marquez: “Giornata positiva, domani ci attende un sabato di grande battaglia”

Come ampiamente previsto e preventivabile, Marc Marquez è in controllo al Sachsenring. Il pilota spagnolo chiude al terzo posto al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato teutonico, dove ha vinto ben 11 volte in carriera, il Cabroncito ha iniziato con il piede giusto, con un venerdì lineare e senza intoppi. Migliore nella FP1 e molto efficace anche nel turno pomeridiano, specialmente sul fronte del passo gara.

Il miglior tempo della sessione porta la firma di Fabio Di Giannantonio che piazza un clamoroso 1:19.071 con le bellezza di 337 millesimi di vantaggio su Alex Marquez, mentre è terzo Marc Marquez a 390. Quarta posizione per Fabio Quartararo a 453 millesimi, con Pedro Acosta quinto a 489. Sesta posizione per Franco Morbidelli a 521 millesimi dalla vetta, settima per Marco Bezzecchi a 524, ottava per Jack Miller a 566, quindi nono un ben poco brillante Pecco Bagnaia a 627 con Brad Binder che completa la top10 a 662.

Al termine del venerdì sulla pista teutonica il pilota del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni a Marca: “Una giornata tutto sommato lineare. Nella prima sessione mi sono trovato subito bene su una pista che mi ha sempre sorriso. La moto ha risposto nella giusta maniera e, di conseguenza, nel turno pomeridiano abbiamo preferito lavorare su dettagli e passo gara. Il ritmo sembra interessante ma, come immaginavo, i distacchi sono minimi con tutti. Che tempo Fabio Di Giannantonio, significa che domani in qualifica la battaglia sarà apertissima, così come la Sprint Race. Domani il meteo sembra che proporrà parecchia pioggia, dovremo farci trovare pronti”.