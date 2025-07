Golf: gli orari di partenza degli italiani al British Open nei primi due giorni

Com’è noto, saranno tre gli italiani al via all’Open Championship, noto in Italia come British Open, per quest’anno 2025 che ne celebra l’edizione numero 153 al Royal Portrush. Per la terza volta il percorso nordirlandese è casa del Major in territorio britannico, con Rory McIlroy che punta ad arrivare là dove, nel 2019, non riuscì per taglio al venerdì.

Per vedere gli italiani bisognerà puntare, sostanzialmente, gli orologi molto presto. Guido Migliozzi, infatti, sarà parte del secondo gruppo con il sudafricano Louis Oosthuizen, che vinse 15 anni fa, e il sudcoreano K.J. Choi. Partenza alle 7:46 italiane. Alle 12:26, invece, sarà la volta di Matteo Manassero, posto accanto a un altro ex Champion Golfer of the Year, Stewart Cink (2009; l’americano spezzò il sogno di Tom Watson) e all’australiano Marc Leishman. Per quanto riguarda Francesco Molinari, invece, 12:47 con lo svedese Jesper Svensson e l’amateur scozzese Connor Graham.

Questa invece la situazione del secondo giro, che prevede sostanzialmente un’inversione totale: per Manassero 7:35, per Francesco Molinari 7:46, per Migliozzi 12:47. Nelle prime e seconde 18 buche la conclusione assoluta del giro si avrà sostanzialmente verso le 21:00 abbondanti italiane, chiarametne tutto sarà molto anticipato una volta effettuati i tagli.

Primo assoluto a partire, nel giorno iniziale, sarà Padraig Harrington. Non è un nome a caso: l’irlandese ha vinto tre Major, tra cui due Open consecutivi nel 2007 e 2008, guadagnandosi così a buon diritto un posto tra i grandi della storia del torneo e anche del golf.