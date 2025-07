Francesco Passaro batte in rimonta Matej Dodig e approda agli ottavi di finale a Umago

Francesco Passaro può sorridere al termine del primo turno dell’ATP250 di Umago. Sulla terra rossa croata, il tennista umbro (n.121 del ranking) si è imposto in rimonta contro il croato Matej Dodig (wild card) col punteggio di 4-6 6-1 6-2 in 1 ora e 58 minuti di partita. Dopo un primo set poco brillante, Passaro ha cambiato marcia nelle restanti frazioni, andandosi a prendere il successo. Negli ottavi di finale l’azzurro affronterà l’argentino Ugo Carabelli (n.3 del seeding).

Nel primo set entrambi i giocatori gestiscono bene i turni al servizio, trovando soluzioni rapide e disinnescando le risposte. Nella fase cruciale però Passaro cala nel rendimento del fondamentale citato e il padrone di casa ne approfitta puntualmente, strappandogli la battuta. Sullo score di 6-4 Dodig può esultare.

Nel secondo set c’è la reazione del tennista italiano. Cancellata una pericolosa palla break nel terzo game, Passaro eleva il suo tennis e va in fuga. Il croato fatica a tenere il ritmo da fondo e concede due break in serie, che portano al 6-1.

Nel terzo set la musica non cambia e il tennista tricolore fa un po’ quello che vuole. Il dritto, in particolare, è il colpo che fa la differenza. I due break nel terzo e quinto gioco mettono in discesa il match e Passaro gestisce con facilità, concludendo sul 6-2. Leggendo le statistiche, il dato che balza all’occhio sono i punti ottenuti con la seconda di servizio dall’azzurro (70%), rispetto a quelli del suo rivale (43%).