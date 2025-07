Flavio Cobolli sorpassa Mensik e guadagna una posizione nel ranking ATP: dove può arrivare a Washington

Flavio Cobolli si è qualificato per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Washington e, sfruttando il calendario più compresso rispetto allo scorso anno, guadagna punti e, al momento, anche una posizione nel ranking ATP, salendo da quota 2360 a 2385, e passando dal 18° al 17° posto.

L’azzurro ritoccherebbe così il proprio best ranking, ma la certezza aritmetica ancora non c’è, in quanto potrebbe essere scavalcato da uno tra il ceco Jiri Lehecka e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che per sperare di riuscire nell’intento dovranno vincere il torneo.

Cobolli con la vittoria centrata questa notte incassa 50 punti ed incrementa il proprio bottino di punti in quanto lunedì prossimo scarterà soltanto i 25 degli ottavi di finale di Umago 2024, mentre i 330 della finale di Washington 2024 verranno scartati soltanto nell’aggiornamento successivo del ranking.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Ranking lunedì 21 luglio: 2360 punti, 18° posto.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi di finale: 2385 punti, 17° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale: 2435 punti, 17° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 2535 punti, 17° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 2665 punti, 15° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 2835 punti, 14° posto virtuale.