Flavio Cobolli: “Ho sempre sognato di giocare queste partite, è un momento che non dimenticherò”

Flavio Cobolli può lasciarsi andare a tutta la propria gioia, dopo aver battuto il croato Marin Cilic negli ottavi di finale di Wimbledon. Per la prima volta in carriera, il tennista romano ha raggiunto i quarti di uno Slam, grazie al successo per 6-4 6-4 6-7 (4) 7-6 (3). Una prestazione di grande consistenza per Flavio, che ha saputo disinnescare le giocare del suo più esperto avversario.

“Ho sempre sognato di essere qui a giocare questo torneo, non avrei mai immaginato di arrivare a questo punto. Ho cominciato a giocare per questo tipo di partite, c’è tutta la mia famiglia qui. Mio padre sta piangendo, c’è mio fratello e i miei amici, è un momento che non dimenticherò“, le sue parole nell’intervista post match.

“Adesso giocherò su un grande campo, penso di averlo meritato. Cilic è una leggenda di questo sport e ora sono un po’ stanco, andrò a riposarmi per il prossimo match. Ho pensato al mio gioco, è questa la chiave per battere i giocatori più importante. Cerco di essere aggressivo, è stata una grande partita“, ha aggiunto Cobolli.

L’azzurro affronterà nei quarti il vincente della sfida tra il serbo Novak Djokovic e l’australiano Alex de Minaur e chiaramente, qualora fosse il campione di Belgrado, si tratterebbe di una specie di scalata dell’Everest. Ma Flavio si godrà il momento e si vedrà.