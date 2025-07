Final Eight di Ningbo, prima fermata Cuba: gli Azzurri vogliono la semifinale! Tutti i quarti della VNL 2025

C’è una soglia, nei grandi tornei, che segna il passaggio tra l’attesa e la gloria. È il momento in cui ogni errore pesa doppio, ogni punto può cambiare il destino e ogni partita diventa una battaglia senza appello. Alla Beilun Sports and Arts Centre di Ningbo, in Cina, si accende la Final Eight della Volleyball Nations League 2025 maschile, e l’Italia ci arriva con l’ambizione di chi ha costruito un percorso solido, vincendo 10 partite su 12 nella fase preliminare e dimostrando di avere la profondità, il talento e il carattere per sognare in grande.

Mercoledì 30 luglio, alle ore 9.00 italiane (diretta su DAZN e VBTV), gli azzurri di Ferdinando De Giorgi aprono il programma dei quarti di finale contro Cuba, in un incrocio che profuma di storia e intensità. I precedenti parlano di un equilibrio quasi perfetto: 93 sfide, con 47 vittorie italiane e 46 cubane. L’ultima volta, lo scorso 7 giugno a Ottawa, la Nazionale tricolore si impose 3-1, ma il confronto di Ningbo è un’altra storia: qui si gioca tutto in una notte.

Il CT Ferdinando De Giorgi, alla sua presenza numero 108 sulla panchina azzurra, ha fiducia nella crescita del gruppo: «Le sensazioni sono positive. Abbiamo costruito un percorso solido durante le tre settimane di VNL. La gara contro Cuba sarà difficile, sono molto forti fisicamente e cresciuti tanto nelle ultime settimane, ma abbiamo le qualità per affrontarli». Nelle parole del tecnico, c’è la consapevolezza che questa Italia – guidata da Simone Giannelli, impreziosita dai colpi di Michieletto, Lavia e Romanò e sostenuta dall’esperienza di Anzani e Balaso – può essere protagonista.

Dall’altra parte della rete, Cuba arriva con sei vittorie e il settimo posto nella fase preliminare. Un team potente e imprevedibile, capace di grandi picchi ma anche di passaggi a vuoto. Il loro mix di esplosività e talento puro, specie in attacco, rende la sfida aperta e affascinante.

Chi passerà il turno troverà sabato in semifinale la vincente di Francia-Slovenia, match in programma giovedì 31 luglio alle ore 9.00 italiane. I francesi, terzi in classifica nella prima fase, puntano tutto sulla regia di Brizard e sulla solidità di Ngapeth e Patry. La Slovenia, reduce da sette successi, ha nel gruppo compatto e nelle accelerazioni improvvise le sue armi migliori. È una sfida da tripla, dove l’esperienza dei transalpini sarà messa alla prova dal gioco corale degli sloveni.

Sempre mercoledì, alle 13.00, in campo Brasile-Cina. I verdeoro hanno dominato la prima fase con 11 vittorie e sembrano la squadra più attrezzata per il titolo, grazie a una profondità di roster e un sistema rodato. La Cina, qualificata come Paese ospitante, parte sfavorita ma ha già mostrato sprazzi interessanti, trascinata dal proprio pubblico.

Infine, giovedì alle 13.00, chiude il quadro dei quarti il duello Giappone-Polonia. I nipponici sono stati tra i più spettacolari per ritmo e tecnica, mentre i polacchi, campioni uscenti, cercano la miglior versione di sé dopo una prima fase di alti e bassi. È la sfida tra due filosofie opposte: velocità e difesa contro potenza e muro.