Federica Pellegrini su Jannik Sinner: “Sono molto contenta per la sua vittoria a Wimbledon, ma perché mi viene fatta questa domanda?”

Rispondere senza nascondere fastidio. È quanto accaduto quest’oggi a margine dell’evento di presentazione delle medaglie per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 a Federica Pellegrini. L’ex campionessa in vasca nelle ore precedenti è finita “sotto attacco” sul proprio profilo Instagram, visti alcuni interventi dei tifosi di Jannik Sinner, posteriormente all’affermazione del pusterese a Wimbledon.

Per quale motivo? Ad aprile l’ex nuotatrice aveva rilasciato un’intervista a Repubblica in cui si era pronunciata sulla vicenda “Clostebol”, che aveva visto coinvolto il n.1 del mondo e tale da portare a un accordo tra l’altoatesino e la WADA (tre mesi di sospensione). Pellegrini aveva sostenuto l’idea che il suo caso fosse stato trattato diversamente da altri, aggiungendo: “Non è che se il mio fisioterapista si beve una birra e investe qualcuno è colpa mia, ma diventa una mia responsabilità se il fisio usa una crema su di me e poi io risulto positivo“.

Una rilettura che però andava contro quello che le carte processuali avevano appurato in primo e secondo grado sia sull’applicazione delle regole senza corsie preferenziali che per il fatto la crema/spray in questione non fosse stata applicata sul corpo di Sinner, ma sul dito del fisioterapista, Giacomo Naldi, che ha poi trattato il tennista, ‘contaminandolo’. “Un caso anomalo, visto che la sospensione è arrivata soltanto dopo i ricorsi della WADA“, aveva concluso Federica.

I supporters di Jannik, dunque, hanno trovato lo spunto dopo la vittoria di Wimbledon di andare a “stuzzicare” l’ex atleta tricolore. Un po’ lo stesso è accaduto quest’oggi nell’evento citato. “Sono molto contenta che Sinner abbia vinto. Ma voglio sapere se questa domanda la fate a qualsiasi sportivo che vedete in questo periodo“, la sua risposta stizzita. “Ho parlato di lui mesi fa dicendo che secondo me non ha fatto nulla di volontario, poi voi avete messo insieme le cose. Io credo di essere libera di dare un’opinione a una gestione. Parlare di lui è un’altra roba. Non penso sia stato corretto mettere insieme le due cose“, ha aggiunto.