Fabio Fognini si ritira: “Questo è il modo migliore per dire addio”

L’apertura del Centre Court a Wimbledon 2025 contro Carlos Alcaraz, con una partita spettacolare finita al quinto set, resterà l’ultima volta di Fabio Fognini su un qualsiasi campo. Il ligure ha appena annunciato l’addio al tennis in una conferenza stampa tenutasi proprio dalle parti dei Championships.

Queste le parole del taggiasco riportate da SuperTennis: “E’ un qualcosa che avevo già in testa e con la mia famiglia ne abbiamo parlato. La prima settimana a Wimbledon è stata impegnativa e non ho avuto molto tempo per riflettere, ma credo che questo sia il miglior modo per dire addio. Amo questo sport e la motivazione è ancora alta, il tennis mi ha accompagnato per tutta la vita. Ho tanti bei ricordi che conservo nel cuore, qualcosa di speciale. Questo giorno, però, sapevo che sarebbe arrivato“.

Poi svela un piccolo retroscena: “Il mio sogno sarebbe stato quello di chiudere il prossimo anno a Montecarlo con famiglia e amici. Ma così è la vita e sono comunque felice di poter dire addio qui alla mia carriera da professionista, non giocherò altri tornei, lascio quest’oggi“.

E non è un luogo casuale, Montecarlo: aveva vinto lì proprio l’unico Masters 1000 della sua carriera, quello in cui, nel 2019, batté in sequenza, dal terzo turno in poi, Zverev, Coric, Nadal e infine Lajovic, per quello che è e rimane il trionfo massimo del suo cammino agonistico. Un cammino che aveva preso le mosse sostanzialmente vent’anni fa a livello pro e che, ora, si porta alla conclusione. Un ultimo atto, però, col punto esclamativo, un’uscita di gran classe per ricordare la mano di cui è sempre stato dotato, e che ha creato problemi, a rotazione, a praticamente tutti i big del tennis.