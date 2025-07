Svelata l’entità dell’infortunio di Grigor Dimitrov a Wimbledon: i possibili tempi di recupero

Un epilogo scioccante quello di ieri sera sul campo centrale di Wimbledon. Grigor Dimitrov, autore di un match fantastico contro Jannik Sinner e avanti due set a zero contro il n.1 del mondo, è stato costretto al ritiro per un problema importante al pettorale, dopo aver realizzato l’ace del 2-2 del terzo set.

Il bulgaro, accasciatosi a terra, non ha potuto fare altro qualche minuto dopo che stringere la mano a un dispiaciuto Sinner e al giudice di sedia, dando seguito alla sua serie di ritiri negli Slam. Nell’immediatezza della situazione, l’ex n.3 del mondo non ha rilasciato dichiarazioni e non si è presentato in conferenza stampa, come è normale che fosse date le circostanze.

Attraverso il suo agente, Georgi Stoimenov, si è compreso l’entità del problema. Dimitrov ha rimediato una lesione parziale del muscolo pettorale destro, come annunciato da Stoimenov a Tennis Kafe. L’ipotesi del collega di Eurosport, Emil Evtimov, è che Grigor salterà i tornei di Bastad, Toronto e Cincinnati, tentando di recuperare per l’ultimo Slam dell’anno, ovvero gli US Open.

Un target oggettivamente complicato per via di un problema in una zona del corpo piuttosto delicata, che richiede un particolare percorso di recupero. Non resta che attendere lo sviluppo della situazione.