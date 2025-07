F1, Max Verstappen: “Ho dovuto fare 15 giri da qualifica, è una vittoria significativa”

Un grande Max Verstappen si è aggiudicato la Sprint Race valida per il GP del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento questo fine settimana presso l’iconico circuito di Spa. Buona la prestazione del Campione del Mondo in carica, il quale ha fatto perno su una macchina scarica per poter centrare l’obiettivo.

Nello specifico l’olandese in forza alla Red Bull è riuscito nell’intento di precedere le due McLaren, superando quindi Oscar Piastri e Lando Norris raggiungendo il massimo risultato possibile. Visibilmente soddisfatto, il pilota ha commentato quanto fatto al parco chiuso:

“Sono felice che tutto abbia funzionato bene – ha detto Verstappen – era l’unica opportunità che potevo avere contro le McLaren, l’abbiamo sfruttata. Sapevo che sarebbe stata dura tenerli dietro, ma ho sfruttato la batteria e tenuto dietro il DRS. Avevo solo sette decimi, non potevo commettere errori. Ho avuto in piccolo bloccaggio alla prima curva, ma a parte quello sono andato bene. È una vittoria significativa, anche se è solo una Sprint“.

Verstappen ha poi chiosato: “Ho guidato davvero al limite lasciando stare la gestione delle gomme. Ho dovuto fare quindici giri di qualifica in una pista dove la gestione delle gomme è importante. Qualifiche? Non sono sicuro sia possibile fare la pole, però faremo del nostro meglio. Dopo questa gara ho le idee più chiare per capire come fare“.