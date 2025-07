F1, Charles Leclerc: “Difficile tenere Verstappen, gli aggiornamenti funzionano”

Era nell’aria, ma oggi è arrivata la conferma. Charles Leclerc si è dimostrato la terza forza al GP del Belgio, tredicesimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 appena andato agli archivi presso il mitico circuito di Spa-Francorchamps.

Positiva la prestazione del monegasco, particolarmente bravo nell’arginare l’ostico Max Verstappen, poi costretto ad accontentarsi della quarta posizione. Vittoria invece per Oscar Piastri, il quale ha preceduto il compagno di squadra Lando Norris. Una volta raggiunto il parco chiuso, il ferrarista ha commentato a caldo quanto fatto:

“Verstappen è stato dietro per tutta la gara ed entro due secondi, non è mai semplice – ha detto Leclerc – La prima parte della gara è stata la più complicata, non avevamo lo stesso carico aerodinamico che avevano le due McLaren e Max, anche loro hanno compromesso le qualifiche per andare meglio sotto la pioggia oggi. Ma Il passo era buono, Max mi è stato alle costole per tutta la gara, sono abbastanza contento di essere riuscito a mantenere questa posizione”.

Leclerc ha poi proseguito: “Ovviamente la pressione era alta, specie in queste condizioni. Non appena uscivi di pochi centimetri dalla linea giusta o la pista era bagnata oppure quanto meno oleosa. Ho chiesto al mio team di non parlarmi troppo. Loro ovviamente facevano il loro lavoro nel darmi informazioni. A volte ne ho bisogno, oggi no. Quindi ho voluto farglielo sapere. Aggiornamenti? Ci aspettavamo dei miglioramenti e sono arrivati, dobbiamo ancora comprendere come sfruttarli al meglio. Sono contento di salire sul podio anche per ringraziare tutto il team”.